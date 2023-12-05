Україна може залишитися без допомоги: Зеленський виступить на секретному брифінгу перед сенаторами США

За словами журналістів, остаточні деталі пакета фінансової допомоги все ще опрацьовуються. Основними точками спотикання стали розбіжності між Республіканською і Демократичною партіями щодо додаткових реформ у сфері імміграції.

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Президент України Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США на секретному брифінгу у вівторок, 5 грудня. Про це повідомляє видання The Hill із покликаєтья на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Він звернувся до своїх колег і попередив їх.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... у межах нашого завтрашнього секретного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо почути від нього, що саме поставлено на карту в цьому голосуванні. Я прошу всіх сенаторів — усіх сенаторів — бути присутніми на цьому важливому брифінгу", — заявив Шумер у залі засідань Сенату.

За словами лідера більшості, як пише видання, Зеленський проінформує сенаторів про стан війни в Україні та необхідність ще одного раунду військової допомоги за день до того, як Сенат проголосує про перехід до законодавчого механізму пакету надзвичайної іноземної допомоги на суму 106 мільярдів доларів, що включає понад 61 мільярд доларів для України.

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Брифінг Зеленського та сенаторів відбудеться за день до того, як у Сенаті планують голосувати за виділення цих коштів для України.

У понеділок увечері, 4 грудня, Шумер подав заяву про припинення розгляду законопроєкту, який включатиме додатковий пакет іноземної допомоги.

"Остаточні деталі пакета все ще опрацьовуються. Цьому перешкоджають розбіжності між двома партіями щодо додаткових реформ у сфері імміграції та політики надання притулку, щоб скоротити потік мігрантів через кордон США та Мексики", — пояснює The Hill.

Україна й допомога США

У вересні 2023 року Адміністрація президента США звернулася до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містив понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню та захист кордону.

Однак ініціатива президента Джо Байдена загальмувалася через опір ультраправих республіканців у Палаті представників. Водночас новообраний спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні й Ізраїлю.

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. До нього не увійшов пакет нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

У понеділок, 4 грудня, у Білому домі заявили про те, що США не будуть здатні надавати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить фінансування.

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Нагадаємо, у листопаді ЗМІ писали, що Конгрес може затвердити допомогу Україні не раніш ніж у середині грудня. За інформацією представника Міноборони, США вже почали обмежувати надходження військової допомоги.