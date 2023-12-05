Без помощи не будет борьбы: что ждет Украину, если США не одобрят военную помощь

В Белом доме считают, что Украину "поставят на колени на поле боя" если не будет дополнительного пакета финпомощи. Эксперты подтверждают, что поддержка со стороны Запада является приоритетной для Киева. Фокус разбирался, когда и какую помощь одобрят в американском Конгрессе.

Related video

Выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца года. Такой вывод сделала директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг. По ее словам, если Конгресс откажется проголосовать за дополнительное финансирование, это "поставит Киев на колени на поле боя" и увеличит вероятность военных побед России.

"Если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, и точка. Путин это хорошо понимает, поэтому Россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии — что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру", — сказала Янг.

Она напомнила, что уже сейчас пакеты военной помощи Украине от США стали меньше, хотя деньги для Киева приносят пользу, в том числе, американской экономике.

О том, что в Украине заканчиваются ресурсы, говорил и спикер Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, положение Киева "тяжелое" с учетом, что деньги закончатся "очень скоро", так как уже исчерпано 97% ресурсов.

Меняют риторику

В сентябре 2023 года Администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов для Украины.

Инициатива встретила сопротивление со стороны республиканцев. С того момента основной задачей администрации Белого дома стала необходимость убедить конгрессменов, что помощь Украине является приоритетный и неотложной.

Так, по мнению министра обороны США Ллойда Остина, без финансовой поддержки украинцы могут проиграть войну. А идея одновременной поддержки союзников — таких, как Израиль, Тайвань и Украина — в национальных интересах Соединенных Штатов. А госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, если Путину позволят продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, но и направит усилия на войну со странами НАТО.

"Это вызовет выполнение нами наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО", — отмечал Блинкен.

По слова политического эксперта Олега Постернака, в последнее время риторика республиканцев, которые выступали против помощи Украине — под давлением демократов изменилась. Недавно спикер палаты представителей Майк Джонсон — сторонник Дональда Трампа — отметил, что для США важно "работать над изменением собственной пограничной политики", а Владимиру Путину, главе Кремля, нельзя позволить "пройти маршем через Европу".

"Публичные заявления американской администрации о тяжелой ситуации для Украины направленны на проталкивание военной помощи через Конгресс США. Это все политическая тактика. Демократы понимают, что достигнут успеха. И делают из военной помощи для Украины предвыборную фишку — показывают, что они ответственные политики, которые держат слово и продолжают поддерживать Киев", — говорит Фокусу Постернак.

Эксперт отмечает, что после онлайн-брифинга Владимира Зеленского с сенаторами США, запланированного на 5 декабря, последуют дебаты в Палате представителей. Республиканцы настаивают, чтобы законопроект Киеву рассматривался совместно с усилением мексиканско-американской границы.

"Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", – заявил недавно конгрессмен от штата Техас и председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

Постернак отмечает, что подобная инициатива бьет по электорату Джо Байдена и называет это ловкой тактикой со стороны республиканцев. Однако пространство для дискуссии существует, а факт изменившейся риторики — позитивный сигнал для Украины.

"Трамписты понимают, что дальнейшее педалирование темы ни к чему не приведет, их скорее обвинят в пособничестве Путину. А потом, с большой вероятностью, помощь одобрят в середине декабря", — добавляет эксперт.

Без помощи не будет борьбы

По словам капитана первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, ситуация на фронте напрямую зависит от военной помощи Запада.

"В 2022-2023 годах нам выделили более 230 млрд долларов на поддержку разных направлений, в том числе военного. Это семь годовых бюджетов Украины. Если не будет помощи ЕС, США, Великобритании — мы не сможем вести борьбу. Все выплаты сократят, в том числе денежное содержание ВСУ. Без этого нельзя воевать", — говорит Фокусу Рыженко.

Эксперт добавляет, если США не одобрят помощь, украинский ВПК не сможет обеспечить армию.

"Существует риск, что ВС РФ захватят дополнительные территории, и мы даже не сможем обороняться", — резюмирует он.

Фокус ранее писал, что результаты украинского контрнаступления оказались не столь значительными, как того ожидали на Западе. Теперь перед партнерами Киева стоит вопрос, как действовать дальше.

Также Фокус разбирался, почему западные политики симпатизируют Путину и как этим пользуется Кремль.