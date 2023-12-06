$111 млрд для нацбезопасности: в Сенат США внесли новый пакет военной помощи

По мнению журналистов, новому бюджетному запросу демократов предстоит "тернистый путь", поскольку представители Республиканской партии настаивают на более агрессивных предложениях по южной границе.

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Демократическое большинство в Сенате США во вторник, 5 декабря, представили пакет мер национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов, направленный на оказание помощи Украине и Израилю, а также меры по укреплению южной границы США. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечает издание, 167-страничный законопроект предполагает пакет помощи:

Украине — более 15 миллиардов долларов поддержки, в том числе для "военной подготовки, обмена разведданными и увеличения присутствия в зоне ответственности Европейского командования";

Израилю — 10,6 миллиарда долларов, в том числе 4 миллиарда на создание потенциала противоракетной обороны и 1,2 миллиарда для ускорения "разработки системы противоракетной обороны Iron Beam".

Кроме того, по информации The Hill, в законопроекте упомянуты 43,6 миллиарда долларов, направленные на увеличение национального потенциала по производству оружия и боеприпасов, а также инвестиции в промышленную базу подводных лодок США и увеличение запасов.

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Председатель Сената по ассигнованиям, демократ от Вашингтона Пэтти Мюррей, представляя законопроект, заявила, что новый пакет помощи "настоятельно необходим, чтобы расширить поддержку Украины в этот решающий момент". Она подчеркнула, что "Путину и другим диктаторам следует дать понять, что они не смогут просто переждать".

"Сенаторам уже давно пора перестать связывать партийные и крайние иммиграционные предложения с широкомасштабными двухпартийными дополнительными предложениями", — сказала она.

Усиление защиты границы с Мексикой

Внесение нового законопроекта происходит на фоне того, что переговоры по южной границе США между сенаторами с обеих сторон в последние дни зашли в тупик, поскольку республиканцы требуют, чтобы предоставление помощи Украине и Израилю было связано с укреплением безопасности американских границ.

Таким образом демократы выделили в представленном 5 декабря пакете около 1,4 миллиарда долларов на найм "групп иммиграционных судей, включая ассоциированных адвокатов, клерков, помощников юристов, судебных администраторов, переводчиков и другой вспомогательный персонал".

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Законопроект также предполагает финансирование на сотни миллионов долларов усилий, направленных на устранение "отложенных образцов ДНК, собранных у мигрантов, с которыми столкнулся пограничный патруль США", а также на улучшение проводимого Управлением по борьбе с наркотиками "лабораторного анализа незаконных образцов фентанила для отслеживания его незаконных поставок обратно к производителям".

Демократы заявляют, что законопроект также предоставит более 5 миллиардов долларов экстренного финансирования для Таможенной и пограничной службы США и около 2,3 миллиарда долларов в виде экстренной помощи для иммиграционной и таможенной полиции США.

Как ожидают эксперты The Hill, законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование в среду, 6 декабря, поскольку "Украине не хватает ресурсов в условиях продолжающейся войны с Россией".

"Тем не менее, ему (новому бюджетному запросу. — Ред.) предстоит тернистый путь, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по южной границе", — констатирует издание.

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Конгрессмены США требуют рассматривать вопрос выделения помощи Украине и усиления границы с Мексикой вместе, поскольку видят в этом возможность давления на Администрацию Джо Байдена относительно большего внимания к миграционному кризису.

Ранее сообщалось, что в Администрации президента США Джо Байдена предупреждали, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца 2023 года.