Лидер республиканцев в США выступил против предоставления дополнительной помощи Украине
Большинство в Сенате обвиняет республиканцев в том, что они взяли помощь Украине в заложники из-за их требований изменить пограничную политику.
В Сенате США лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его партия голосовала против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю. Об этом пишет издание ABC News.
Политик настаивает, что помощь должна быть связана с улучшением безопасности на границе.Важно
Так, Белый дом предупредил Конгресс, что помощь Украине заканчивается и отметил срочную необходимость одобрить помощь Украине в ее войне с Россией. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил во вторник, что будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы голосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, "чтобы подчеркнуть, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на существенных изменениях границы".
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что они взяли помощь Украине в заложники из-за их требований изменить пограничную политику.
Конгрессмены США требуют рассматривать вопрос выделения помощи Украине и усиления границы с Мексикой вместе, поскольку видят в этом возможность давления на Администрацию Джо Байдена относительно большего внимания к миграционному кризису.
Ранее сообщалось, что в Администрации президента США Джо Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца 2023 года.