Лідер республіканців в США виступив проти надання додаткової допомоги Україні

Більшість у Сенаті звинувачує республіканців у тому, що вони взяли допомогу Україні в заручники через їхні вимоги змінити прикордонну політику.

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У Сенаті США лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що виступатиме за те, щоб його партія голосувала проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це пише видання ABC News.

Політик наполягає, що допомога має бути пов’язана з покращенням безпеки на кордоні.

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Так, Білий дім попередив Конгрес, що допомога Україні закінчується і наголосив на терміновій необхідності схвалити допомогу Україні у її війні з Росією. Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, "щоб підкреслити, сподіваюся, в останній раз, що ми наполягаємо на суттєвих змінах кордону".

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер звинуватив республіканців у тому, що вони взяли допомогу Україні в заручники через їхні вимоги змінити прикордонну політику.

Конгресмени США вимагають розглядати питання виділення допомоги Україні і посилення кордону з Мексикою разом, оскільки вбачають у цьому можливість тиску на Адміністрацію Джо Байдена щодо більшої уваги до міграційної кризи.

Раніше повідомлялося, що в Адміністрації президента США Джо Байдена попередили, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця 2023 року.