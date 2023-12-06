$111 млрд для нацбезпеки: у Сенат США внесли новий пакет військової допомоги
На думку журналістів, на новий бюджетний запит демократів чекає "тернистий шлях", оскільки представники Республіканської партії наполягають на агресивніших пропозиціях щодо південного кордону.
Демократична більшість у Сенаті США у вівторок, 5 грудня, представили пакет заходів національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів, спрямований на надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходи щодо зміцнення південного кордону США. Про це повідомляє The Hill.
Як зазначає видання, 167-сторінковий законопроєкт передбачає пакет допомоги:
- Україні — понад 15 мільярдів доларів підтримки, зокрема для "військової підготовки, обміну розвідданими та збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування";
- Ізраїлю — 10,6 мільярда доларів, зокрема 4 мільярди на створення потенціалу протиракетної оборони та 1,2 мільярда для прискорення "розробки системи протиракетної оборони Iron Beam".
Крім того, за інформацією The Hill, у законопроєкті згадано 43,6 мільярда доларів, спрямовані на збільшення національного потенціалу з виробництва зброї та боєприпасів, а також інвестиції в промислову базу підводних човнів США і збільшення запасів.Важливо
Голова Сенату з асигнувань, демократ від Вашингтона Петті Мюррей, презентуючи законопроєкт, заявила, що новий пакет допомоги "конче необхідний, щоб розширити підтримку України в цей вирішальний момент". Вона підкреслила, що "Путіну та іншим диктаторам слід дати зрозуміти, що вони не зможуть просто перечекати".
"Сенаторам уже давно пора припинити пов'язувати партійні та крайні імміграційні пропозиції з широкомасштабними двопартійними додатковими пропозиціями", — сказала вона.
Посилення захисту кордону з Мексикою
Внесення нового законопроєкту відбувається на тлі того, що переговори щодо південного кордону США між сенаторами з обох боків останніми днями зайшли в глухий кут, оскільки республіканці вимагають, щоб надання допомоги Україні та Ізраїлю було пов'язане зі зміцненням безпеки американських кордонів.
Таким чином демократи виділили в представленому 5 грудня пакеті близько 1,4 мільярда доларів на найм "груп імміграційних суддів, включно з асоційованими адвокатами, клерками, помічниками юристів, судовими адміністраторами, перекладачами та іншим допоміжним персоналом".Важливо
Законопроєкт також передбачає фінансування на сотні мільйонів доларів зусиль, спрямованих на усунення "відкладених зразків ДНК, зібраних у мігрантів, з якими зіткнувся прикордонний патруль США", а також на поліпшення проведеного Управлінням із боротьби з наркотиками "лабораторного аналізу незаконних зразків фентанілу для відстеження його незаконних поставок назад до виробників".
Демократи заявляють, що законопроєкт також надасть понад 5 мільярдів доларів екстреного фінансування для Митної та прикордонної служби США і близько 2,3 мільярда доларів у вигляді екстреної допомоги для імміграційної та митної поліції США.
Як очікують експерти The Hill, законопроєкт буде винесено на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня, оскільки "Україні бракує ресурсів в умовах триваючої війни з Росією".
"Проте на нього (новий бюджетний запит. — Ред.) чекає тернистий шлях, оскільки республіканці наполягають на агресивніших пропозиціях щодо південного кордону", — констатує видання.Важливо
Конгресмени США вимагають розглядати питання виділення допомоги Україні та посилення кордону з Мексикою разом, оскільки вбачають у цьому можливість тиску на Адміністрацію Джо Байдена щодо більшої уваги до міграційної кризи.
Раніше повідомлялося, що в Адміністрації президента США Джо Байдена попереджали, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця 2023 року.