У Великій Британії оголосили про нову допомогу для України: що відомо

Голова МЗС Британії Девід Кемерон має намір зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зокрема, щоб обговорити подальшу підтримку Києва.

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У середу, 6 грудня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушив до США. У межах візиту дипломат має намір підтвердити підтримку України в її боротьбі проти агресії Російської Федерації. Про це йдеться на офіційному сайті уряду Британії.

Повідомляється, що напередодні Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України на 29 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Лондон виділить 7,75 мільйона фунтів стерлінгів на задоволення потреб найбільш вразливих категорій українців.

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Згадані кошти є частиною гуманітарної допомоги Україні на 2023-2024 роки в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів, яку Британія анонсувала в червні.

У публікації йдеться, що голова британського МЗС збирається провести переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб "підтвердити міжнародне співробітництво і підтримку українського народу напередодні двох років боротьби з російськими військами".

"Велику Британію і США глибоко пов'язує спільна місія із захисту цінностей, які гарантують безпеку і процвітання для всіх нас. Ось чому ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України", — сказав Кемерон.

Загалом Велика Британія виділила на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні 9,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що Велика Британія передала Силам оборони України ракети Martlet для боротьби з ударними безпілотниками Shahed іранського виробництва, які Росія застосовує для атак по містах України.

Раніше, 13 листопада, у Великій Британії оголосили про новий пакет військової допомоги для України, куди увійшло зимове спорядження. Йдеться про зимовий одяг для військових та екіпіровку першої необхідності.