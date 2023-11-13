ЗСУ отримали партію зимового спорядження з Великої Британії: що увійшло до пакета допомоги

Велика Британія надала десятки тисяч касок, комплектів зимового одягу, бронежилетів і сухпайків.

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Напередодні зими Збройні сили України отримали новий пакет військової допомоги, куди увійшло зимове спорядження. Пакет із різною амуніцією був наданий Великою Британією, повідомляє Міноборони Сполученого Королівства.

"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали різний одяг та екіпірування першої необхідності", — йдеться в повідомленні.

Пакет військової допомоги включає:

понад 82 тисячі касок;

25 тисяч комплектів зимового одягу;

10 тисяч комплектів бронежилетів;

70 тисяч сухпайків.

Раніше Лондон передав для потреб українських військових партію важких безпілотників Malloy, які здатні доставляти на передову озброєння і боєприпаси. Ці БПЛА можуть підняти в повітря до 180 кг вантажу і подолати відстань до 70 км.

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Нагадаємо, 1 листопада Міністерство оборони Великої Британії опублікувало звіт про військову допомогу Україні в рамках програми "Інтерфлекс". У звіті зазначено, що всього було виділено 2,3 млрд фунтів стерлінгів на бронетехніку, боєприпаси, амуніцію, вибухівку, медичне приладдя тощо.