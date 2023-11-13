ВСУ получили партию зимнего снаряжения из Великобритании: что вошло в пакет помощи
Великобритания предоставила десятки тысяч касок, комплектов зимней одежды, бронежилетов и сухпайков.
В преддверии зимы Вооруженные силы Украины получили новый пакет военной помощи, куда вошло зимнее снаряжение. Пакет с различной амуницией был предоставлен Великобританией, сообщает Минобороны Соединенного Королевства.
"Для поддержки Вооруженных Сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную одежду и экипировку первой необходимости", — говорится в сообщении.
Пакет военной помощи включает:
- более 82 тысяч касок;
- 25 тысяч комплектов зимней одежды;
- 10 тысяч комплектов бронежилетов;
- 70 тысяч сухпайков.
Ранее Лондон передал для нужд украинских военных партию тяжелых беспилотников Malloy, которые способны доставлять на передовую вооружение и боеприпасы. Эти БПЛА могут поднять в воздух до 180 кг груза и преодолеть расстояние до 70 км.
Напомним, 1 ноября Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет о военной помощи Украины в рамках программы "Интерфлекс". В отчетет сказано, что всего было выделено 2,3 млрд фунтов стерлингов на бронетехнику, боеприпасы, амуницию, взрывчатку, медицинские принадлежности и т.д.