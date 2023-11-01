Минобороны Британии отчитались о реализации программы "Интерфлекс": что получила Украина (фото)
Великобритания выделила Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве военной помощи в качестве военной помощи, в которую вошли бронетехника, боеприпасы, амуниция, взрывчатка, медицинские принадлежности и многое другое.
Правительство Великобритании оказывает военную поддержку Украины в рамках Закона о вооруженных конфликтах (LOAC), в котором содержатся механизмы подготовки украинских новобранцев на территории Великобритании. В связи с этим Минобороны Британии отчитались о проделанной работе, опубликовав разъяснение программы "Интерфлекс", согласно которой Украина получила военную помощь.
Что известно о программе "Интерфлекс"
Программа "Интерфлекс" — это программа подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании, в рамках которой они получают навыки ведения боевых действий в условиях российской агрессии.
Программа рассчитана на новобранцев-добровольцев, вступающих в ряды Вооруженных Сил Украины и не имеющих практически никакого опыта военной службы, и направлена на обучение их навыкам, необходимым для выживания и эффективного выполнения боевых задач.
С момента начала программы обучения в июне 2022 года в рамках операции "Интерфлекс" было обучено более 10 000 новобранцев, и эта программа была продлена с целью обучения до 20 000 человек в 2023 году. Курс обучения рассчитан минимум на пять недель и включает в себя обращение с оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, изучение законов вооруженных конфликтов, тактику патрулирования и подготовку в условиях сельской местности.
"Великобритания и международные партнеры совместно работают над тем, чтобы обеспечить украинских новобранцев навыками, необходимыми для защиты их суверенной территории", — говорится в публикации.
Военная помощь Великобритании
Великобритания выделила Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве военной помощи, включая:
- эскадрон (рота) из 14 танков Challenger 2;
- самоходные орудия AS90;
- бронированные машины Bulldog и CVR(T);
- противотанковые ракеты (включая NLAW, Javelin, Brimstone и другие противотанковые средства);
- реактивные системы залпового огня;
- машины Stormer, оснащенные пусковыми установками Starstreak и сотнями ракет;
- морские ракеты Brimstone;
- артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, боеприпасы для борьбы с оборонительными сооружениями и 4,5 тонны пластиковой взрывчатки;
- средства борьбы с беспилотниками;
- вертолеты Sea King;
- шлемы;
- бронежилеты;
- медицинские принадлежности;
- приборы ночного видения;
- зимняя одежда и др.
Отметим, что в данном списке британского Минобороны отсутствуют крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.Важно
В сообщении британского ведомства добавили, что вся оказанная помощь предназначена для боевых действий против противника и военных объектов, так как LOAC подчеркивает "необходимость проводить различие между комбатантами и гражданским населением, между гражданскими объектами и военными целями, а также направлять операции только против военных целей".
Напомним, государственный министр Великобритании Энн-Мари Тревельян 30 октября заявила, что оборонные британские предприятия в перспективе могут быть интегрированы в украинский военно-промышленный комплекс. Она отметила инженерный потенциал Украины и добавила, что украинцы очень изобретательны.