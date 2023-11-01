Минобороны Британии отчитались о реализации программы "Интерфлекс": что получила Украина (фото)

Великобритания выделила Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве военной помощи в качестве военной помощи, в которую вошли бронетехника, боеприпасы, амуниция, взрывчатка, медицинские принадлежности и многое другое.

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Правительство Великобритании оказывает военную поддержку Украины в рамках Закона о вооруженных конфликтах (LOAC), в котором содержатся механизмы подготовки украинских новобранцев на территории Великобритании. В связи с этим Минобороны Британии отчитались о проделанной работе, опубликовав разъяснение программы "Интерфлекс", согласно которой Украина получила военную помощь.

Что известно о программе "Интерфлекс"

Программа "Интерфлекс" — это программа подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании, в рамках которой они получают навыки ведения боевых действий в условиях российской агрессии.

Программа рассчитана на новобранцев-добровольцев, вступающих в ряды Вооруженных Сил Украины и не имеющих практически никакого опыта военной службы, и направлена на обучение их навыкам, необходимым для выживания и эффективного выполнения боевых задач.

Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс" Подготовка украинских бойцов по программе "Интерфлекс"

С момента начала программы обучения в июне 2022 года в рамках операции "Интерфлекс" было обучено более 10 000 новобранцев, и эта программа была продлена с целью обучения до 20 000 человек в 2023 году. Курс обучения рассчитан минимум на пять недель и включает в себя обращение с оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, изучение законов вооруженных конфликтов, тактику патрулирования и подготовку в условиях сельской местности.

"Великобритания и международные партнеры совместно работают над тем, чтобы обеспечить украинских новобранцев навыками, необходимыми для защиты их суверенной территории", — говорится в публикации.

Военная помощь Великобритании

Великобритания выделила Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве военной помощи, включая:

эскадрон (рота) из 14 танков Challenger 2;

самоходные орудия AS90;

бронированные машины Bulldog и CVR(T);

противотанковые ракеты (включая NLAW, Javelin, Brimstone и другие противотанковые средства);

реактивные системы залпового огня;

машины Stormer, оснащенные пусковыми установками Starstreak и сотнями ракет;

морские ракеты Brimstone;

артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, боеприпасы для борьбы с оборонительными сооружениями и 4,5 тонны пластиковой взрывчатки;

средства борьбы с беспилотниками;

вертолеты Sea King;

шлемы;

бронежилеты;

медицинские принадлежности;

приборы ночного видения;

зимняя одежда и др.

Отметим, что в данном списке британского Минобороны отсутствуют крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

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В сообщении британского ведомства добавили, что вся оказанная помощь предназначена для боевых действий против противника и военных объектов, так как LOAC подчеркивает "необходимость проводить различие между комбатантами и гражданским населением, между гражданскими объектами и военными целями, а также направлять операции только против военных целей".

Напомним, государственный министр Великобритании Энн-Мари Тревельян 30 октября заявила, что оборонные британские предприятия в перспективе могут быть интегрированы в украинский военно-промышленный комплекс. Она отметила инженерный потенциал Украины и добавила, что украинцы очень изобретательны.