Storm Shadow и SCALP в Украине уже полгода: аналитики подытожили удары по ВС РФ

Крылатые ракеты Великобритании и Франции применяются примерно один раз в 2-3 недели, но до сих пор остается загадкой, как программируют боеприпасы для наведения на цель, и каким образом советский Су-24 стал их носителем.

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Великобритания, а затем и Франция передали Украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCAPL-EG для ударов в глубину по российским военным объектам. Польский ресурс Defence 24 подводит первые итоги применения через 6 месяцев.

Благодаря интеграции крылатых ракет на советские бомбардировщики Су-24МР Украина получила возможность наносить удары с безопасного расстояния от линии фронта. Авторы издания заявляют, что запуск ракет происходит в 100-200 км от боевых действий.

Сейчас довольно мало известно о том, как интегрировали ракеты на советские самолеты. Есть информация, что использовался блок подвески со списанных самолетов Tornado IDS, но еще больше вопросов об электронной интеграции, каким образом программируют в ракету цель для поражения.

Впервые о Storm Shadow в арсенале ВСУ стало известно в мае, когда был атакован военный объект оккупантов в Луганской области. Вместе с ракетами применялись обманки ADM-160B MALD. За месяцы применения российские удары по аэродрому в Староконстантинове, вероятно, не стали критическими для Су-24МР и продолжения ударов крылатыми ракетами.

Франция добавила собственные SCALP-EG примерно в августе. Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня Воздушных расписался на одной из SCALP-EG, которая была подвешена на крыле Су-24.

В РФ утверждают, что они сбивают Storm Shadow и SCALP-EG. В частности во время удара по базе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе враг заявлял, что летело 10 ракет, из которых 7 сбили. Однако авторы указывают два момента: Минобороны РФ не является достоверным источником, а Украина могла применить ракеты-имитаторы.

В целом по подсчетам из открытых источников, Украина запускает ракеты с частотой раз в 2-3 недели. Цифры являются лишь приблизительными, потому что не все может появляться в открытом доступе.

Напомним, 5 октября СМИ писали, что ВСУ уничтожили 5 штабов, 7 командных пунктов и один пункт управления ВС РФ ракетами Storm Shadow и GMLRS.

27 сентября в МИД РФ обвинили США и Великобританию в подготовке украинских ударов по Крыму.