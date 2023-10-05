Прилеты HIMARS и Storm Shadow: названо количество уничтоженных командных пунктов и штабов ВС РФ

С начала контрнаступления ВСУ было ликвидировано пять вражеских штабов, семь командных пунктов, администрацию и пункт управления РФ. Стратегические объекты захватчиков уничтожались на материковой части Украины и в оккупированном Крыму.

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Во время контрнаступательной кампании Сил обороны Украины российские войска недосчитались нескольких штабов, командных пунктов и пунктов управления. Аналитическую инфографику подготовило издание "Слово и Дело".

Украинские военные уничтожили вражеские штабы в:

Бердянске (Запорожская область);

Приморске (Запорожская область);

Мелитополе (Запорожская область);

Геническе (Херсонская область);

Севастополе (АР Крым).

ВСУ ликвидировали следующие командные пункты РФ в:

Соледаре (Донецкая область);

Кодеме (Донецкая область);

Верхнеторецком (Донецкая область);

Токмаке (Запорожская область);

Юрьевке (Запорожская область);

Раденске (Херсонская область);

Верхнесадовом (АР Крым).

Также была ликвидирована администрация врага в Донецке и пункт управления РФ в Новой Каховке Херсонской области.

Уничтожение штабов и пунктов управления ВС РФ в Херсонской области

9 июня в Геническе удару подвергся штаб оккупантов "Днепр", куда в апреле приезжал президент Российской Федерации Владимир Путин.

18 сентября в Раденске ракетами HIMARS был нанесен удар по штабу врага. В тот момент там проходило совещание офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. В результате атаки было уничтожено восемь оккупантов, еще семеро получили ранения.

Удары по российским штабам и командным пунктам в Запорожской области

12 июня по командному пункту в Приморске был нанесен удар. В результате был ликвидирован начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев. Также погибли или были ранены более 20 российских офицеров.

30 июня в Бердянске был поражен вражеский штаб и склад горюче-смазочных материалов врага.

В конце августа в Токмаке ракетами HIMARS был атакован штаб ВС РФ. В частности, был нанесен удар по командному пункту и месту размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии РФ.

Уничтожение российских штабов в Донецкой области

В августе в Юрьевке возле Мариуполя был уничтожен командный пункт ВС РФ, который был расположен в санатории "Волна". Известно о "десятках" убитых оккупантов.

В августе в Соледаре управляемой бомбой JDAM-ER бомбардировщиком Су-24 была ликвидирована большая часть личного состава РФ, которые находились в здании командного пункта, куда был направлен удар.

Ликвидация командного пункта в Крыму

Возле поселка Верхнесадовое ракетами Storm Shadow был уничтожен командный пункт Черноморского флота Российской Федерации. По информации СМИ, в селе был расположен 744 Центр связи Командования ЧФ РФ. В результате атаки была уничтожена по меньшей мере часть одного здания.

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, какую тактику ВС РФ используют под Бахмутом, пытаясь уйти от Сил обороны.