Поражены штаб и склад с топливом: в ВСУ подтвердили нанесение ударов по Бердянску (фото)

По информации пресс-службы Страткома, утром 30 июня позиции ВС РФ в пригороде захваченного города были успешно атакованы украинскими защитниками.

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Силы обороны Украины уничтожили штаб российских оккупантов и склад с топливом во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины 30 июня.

По имеющимся данным, позиции противника были поражены на окраинах города, который захватила более года назад Российская Федерация.

"В результате успешного удара Сил обороны, утром 30 июня 2023 года был поражен штаб и склад горюче-смазочных материалов оккупантов в пригороде временно оккупированного Бердянска", — говорится в сообщении.

Планы противника с каждым успешным ударом ВСУ крушатся, ведь от таких ударов страдает логистика ВС РФ и украинские защитники смогут добиться новых успехов.

Стоит отметить, что с самого утра местные СМИ Бердянска написали о том, что в городе прогремело более десятка взрывов. Слышны были как ракеты, так и работа ПВО.

"Власти" временно оккупированного Бердянска также подтвердили взрывы в городе и во всем обвинили Вооруженные силы Украины.

"Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", — указано в посте.

Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что удары наносились крылатыми ракетами Storm Shadow.

Напомним, 27 июня сообщалось о том, что в Бердянске и Приморске прозвучала серия взрывов. По словам советника городского головы Мариуполя, для отражения воздушной атаки российским оккупантам пришлось развернуть силы ПВО.