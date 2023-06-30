"Очень громко": в Бердянске прогремело более 10 взрывов, оккупанты признали работу ПВО (видео)

Местные услышали серию взрывов, после чего над городом начал подниматься дым. Российские захватчики обвинили Украину в обстреле и отметили, что по Бердянску якобы нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Во временно оккупированном Бердянске прогремело более 10 взрывов. Об этом сообщили утром 30 июня в медиа "Бердянск сегодня".

"Очень громко в городе! Бердянцы слышали как ракеты, так и работу ПВО", — говорится в публикации.

Позже медийщики опубликовали видео, на котором над городом поднимается дым.

Со ссылкой на местных жителей Бердянска авторы контента проинформировали, что взрывы произошли на окраинах города.

"Также есть сообщения, что в сторону, откуда идет дым, направились скорые", — добавили в медиа.

Вражеская "администрация" подтвердила серию взрывов в Бердянске. Российские оккупанты обвинили в обстреле ВСУ и заявили о работе своей противовоздушной обороны.

"Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", — указано в посте.

Позже коллаборант Владимир Рогов отметил, что ВСУ нанесли удар по оккупированному Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow.

Напомним, в ночь на 30 июня россияне обстреливали украинские города ракетами С-300 и запускали "шахеды". В частности, ПВО отработала в Днепропетровской области и в Николаеве. Также ночь была неспокойной в Запорожье.

Ранее, 29 июня, в ОК "Юг" предупредили о повышенном уровне ракетной опасности. Это связано с увеличением врагом разведывательных БПЛА и корабельной группировки в море.