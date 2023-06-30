РФ вывела новые корабли: в ВСУ предупредили о повышенной угрозе обстрела "Калибрами"

Враг вывел в Черное море ракетоноситель, снаряженный до 8 ракетами. Военные рассказали, что на юге увеличилось количество разведывательных дронов.

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Россия увеличила корабельную группировку в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" 29 июня.

В Черном море сейчас находятся 10 кораблей, а в Азовском — 2. Кроме чего, в Черном море россияне вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 ракетами "Калибр".

"На фоне регулярной активности стратегической авиации на юго-восточном направлении, увеличении количества беспилотных разведчиков в зоне ответственности, уровень ракетной опасности оценен как повышенный", — подчеркнули в командовании.

В ОК "Юг" призвали украинцев не игнорировать воздушные тревоги и не пренебрегать своей безопасностью.

Напомним, 29 июня в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях провели учения из-за угрозы подрыва ЗАЭС. Персонал соответствующих служб подняли по тревоге, после чего отработали действия в случае утечки радиации.

Бывший командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин проинформировал, что в Бахмуте продолжаются интенсивные бои. По его словам, ранее защитники держали оборону на Бахмутском направлении, а теперь ведут наступательные действия.

29 июня ВС РФ ударили по "Пункту незламності" в Херсоне, куда мирные жители пришли за гуманитарной помощью. Известно о двух погибших в результате обстрела. В Херсонской ОГА назвали атаку очередным терактом.