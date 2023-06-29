ЗС РФ вдарили по "Пункту незламності" в Херсоні: загинули мирні жителі (відео)

За словами голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, російські окупанти завдали удару по будівлі, у якій люди отримували гуманітарну допомогу.

Related video

У четвер, 29 червня, Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Херсону. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

"Черговий російський теракт забрав життя мирних херсонців", — написав чиновник.

За даними глави ОВА, росіяни обстріляли місцевий "Пункт незламності". Удар припав на місце, куди люди прийшли, щоб отримати гуманітарну допомогу.

Унаслідок атаки російських окупантів загинули двоє людей, ще двоє людей були госпіталізовані з пораненнями середньої тяжкості.

ЗС РФ вдарили по Херсону

Нагадаємо, що 28 червня росіяни обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого загинули троє цивільних жителів. Крім того, окупанти завдали ударів із РСЗВ "Ураган" по селу Курилівка Куп'янського району.

Раніше, 27 червня, ЗС РФ вдарили по кафе в Краматорську Донецької області. За словами військового, який поспілкувався з журналістами, у закладі відбувався захід на 45 осіб. Унаслідок удару загинули щонайменше 12 осіб, серед них троє підлітків, близько 60 дістали поранення.

Ще ми повідомляли, що 27 червня російські окупанти завдали удару крилатими ракетами по місту Кременчук у Полтавській області. Сталося це рівно через рік після трагедії в ТЦ "Амстор".