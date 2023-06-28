Ворог завдав удару по Харківській області: відома кількість загиблих і постраждалих (фото)

За словами голови Харківської ОВА, росіяни завдали удару з РСЗВ "Ураган" по селу Курилівка Куп'янського району та обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району.

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У середу, 28 червня, російські окупанти обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району Харківської області, унаслідок чого загинули троє цивільних жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

За його словами, близько 12:00 вдень ворог знову обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району.

"На жаль, унаслідок цього обстрілу загинули одразу троє цивільних мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 і 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що зараз на місці обстрілу працюють екстрені служби.

Також сьогодні окупанти завдали ударів із РСЗВ "Ураган" по селу Курилівка Куп'янського району.

"Важке поранення отримала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Зараз медики борються за її життя", — повідомив голова Харківської ОВА.

Фото: Telegram

Обстріли РФ Харкова та області

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 червня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Харкову. Унаслідок обстрілу ЗС РФ було пошкоджено водогін у Шевченківському районі, а також зруйновано дорожнє покриття і, ймовірно, пошкоджено дахи.

Також нагадаємо, вранці 9 травня ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по Харкову та області. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вразили околиці міста. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 24 червня російські окупанти обстріляли Київ, Харків і Дніпро ракетами. Сили ППО України збили понад 20 із них, однак не обійшлося без пошкоджень цивільної інфраструктури.