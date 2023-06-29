ВС РФ ударили по "Пункту незламності" в Херсоне: погибли мирные жители (видео)

По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, российские оккупанты нанесли удар по зданию, в котором люди получали гуманитарную помощь.

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В четверг, 29 июня, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Херсону. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Очередной российский теракт унес жизни мирных херсонцев", — написал чиновник.

По данным главы ОВА, россияне обстреляли местный "Пункт незламності". Удар пришелся по месту, куда люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь.

В результате атаки российских оккупантов погибли двое людей, еще два человека были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

ВС РФ ударили по Херсону

Напомним, что 28 июня россияне обстреляли Волчанскую общину Чугуевского района Харьковской области, в результате чего погибли трое гражданских жителей. Кроме того, оккупанты нанесли удары из РСЗО "Ураган" по селу Куриловка Купянского района.

Ранее, 27 июня, ВС РФ ударили по кафе в Краматорске Донецкой области. По словам военного, который пообщался с журналистами, в заведении проходило мероприятие на 45 человек. В результате удара погибли по меньшей мере 12 человек, среди них трое подростков, около 60 получили ранения.

Еще мы сообщали, что 27 июня российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по городу Кременчуг в Полтавской области. Произошло это ровно спустя год после трагедии в ТЦ "Амстор".