Смерть може бути всюди: ракетний удар по Краматорську показує реалії України, – CNN

Обстріл Краматорська став одним з найкривавіших ударів російських окупантів за останні кілька місяців. Він вчергове показує загрозу для цивільних по всій Україні.

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Ракетний удар по кафе в Краматорську застав цивільних ввечері 27 червня. Подія показала, що мільйони людей по всій країні знаходяться під постійною смертельною загрозою. Про це повідомляє CNN.

Внаслідок удару загинуло щонайменше 12 людей, серед них троє підлітків, близько 60 отримали поранення. Ракетний удар по Краматорську став одним з найкривавішим за останні місяці повномасштабної війни. Мешканці міста вже не вперше стають цілями для російських атак.

За словами військового, який поспілкувався з журналістами, у закладі відбувався захід на 45 осіб. Серед жертв є цивільні, маленькі діти та військові. В прифронтовому Краматорську багато військовослужбовців, бо там вони можуть перепочити. Володимир Зеленський назвав дії окупантів черговим проявом терору.

Співробітники СБУ вже затримали ймовірного коректувальника удару по закладу в Краматорську. Його підозрюють у роботі на ГРУ. Тим часом у Міноборони РФ заявили, що ціллю ракетного удару по місту був "тимчасовий командний пункт частин української армії".

Ракетний удар журналісти називають таким, що в чергове показує реалії життя в Україні. Росія може в будь-який момент атакувати ракетами.

Нагадаємо, 27 червня американський волонтер Нік Дакворт розказав, що у Краматорську відбувалось дитяче свято, коли окупанти завдали ракетного удару.

28 червня стало відомо, що удар по Краматорську завдавався балістичною ракетою Іскандер.