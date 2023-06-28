Удар по ресторану в Краматорську: у МО РФ заявили, що ракета прилетіла по "дислокації ЗСУ"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що ЗС РФ завдають ударів по об'єктах, так чи інакше пов'язаних із військовою інфраструктурою України.

Related video

Російське Міністерство оборони 28 червня відзвітувало про нанесення удару по Краматорську. У пресслужбі оборонного відомства повідомили, що в місті російські війська вразили пункт тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ.

"У місті Краматорськ Донецької народної республіки пункт тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не погодився з тим, що 27 червня російські війська завдали ракетного удару по цивільному об'єкту в Краматорську.

"Російська Федерація не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Удари завдають по об'єктах, так чи інакше пов'язаних із військовою інфраструктурою", — заявив спікер Кремля.

Трагедія в Краматорську

Нагадаємо, 27 червня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по центру Краматорська, внаслідок якого, за даними ДСНС України станом на 12:00 28 червня, 10 людей загинули і 60 дістали поранення. Удар припав на кафе, де в цей час перебувало багато відвідувачів, зокрема й діти.

Поліція Донецької області повідомила, що за попередніми даними, Росія завдала удару по місту за допомогою двох ракет С-300. Крім будівлі кафе також постраждали приватні будинки. Рятувальники виїхали на місце події й одразу взялися до розбору завалів, знаходячи під уламками тіла загиблих.

Серед загиблих були сестри-близнючки Юлія та Ганна Аксенченко, яким у вересні виповнилося б 15 років. Також за даними генпрокуратури, серед поранених є дитина 2022 року народження.