Удар по ресторану в Краматорске: в МО РФ заявили, что ракета прилетела по "дислокации ВСУ"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что ВС РФ наносят удары по объектам, так или иначе связанным с военной инфраструктурой Украины.

Related video

Российское Министерство обороны 28 июня отчиталось о нанесении удара по Краматорску. В пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что в городе российские войска поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

"В городе Краматорск Донецкой народной республики пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с тем, что 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Краматорске.

"Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, так или иначе связанным с военной инфраструктурой", — заявил спикер Кремля.

Трагедия в Краматорске

Напомним, 27 июня Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по центру Краматорска в результате которого, по данным ГСЧС Украины на 12:00 28 июня, 10 человек погибли и 60 получили ранения. Удар пришелся по кафе, где в это время находилось много посетителей, в том числе и дети.

Полиция Донецкой области сообщила, что по предварительным данным, Россия нанесла удар по городу с помощью двух ракет С-300. Кроме здания кафе также пострадали частные дома. Спасатели выехали на место происшествия и сразу приступили к разбору завалов, находя под обломками тела погибших.

Среди погибших были сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко, которым в сентябре исполнилось бы 15 лет. Также по данным генпрокуратуры, среди раненых есть ребенок 2022 года рождения.