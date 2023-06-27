Ракетный удар по Краматорску: количество жертв возросло, людей ищут под завалами (видео)

По предварительным данным, россияне запустили по городу две ракеты С-300. Одна из них попала в кафе, где в это время находились посетители, а вторая ракета попала в жилой район поселка Беленькое.

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В результате обстрела россиянами города Краматорск Донецкой области погибли два человека, более 20-и получили ранения. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Согласно официальному заявлению, два человека погибли, а еще 22 человека, включая одного ребенка, получили травмы. Были повреждены здания общественного питания и несколько частных домов.

"Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", — сообщил Клименко.

Полиция Донецкой области сообщила, что, по предварительным данным, Россия нанесла удар по городу с помощью двух ракет С-300. Одна из ракет попала в кафе, где находились посетители, что привело к обрушению здания. Вторая ракета попала в жилой район поселка Беленькое.

Напомним, 27 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ВС РФ нанесли удар по Донецкой области двумя ракетами. Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что "прилет" был в районе кафе, где было "большое скопление людей".

Также 27 июня сообщалось, что ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по городу Кременчуг в Полтавской области. Произошло это ровно спустя год после трагедии в ТЦ "Амстор".