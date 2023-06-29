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Було дитяче свято: волонтер зі США розкрив деталі ракетного удару по Краматорську (фото)

Розбір завалів, місце обстрілу в Краматорську
Фото: Нацполіція | Розбір завалів на місці обстрілу в Краматорську

За словами Ніка Дакворта, він допомагав перекладачці з журналістської команди, яка дістала важке поранення. Волонтер також намагався дістатися до дівчини, яку затиснуло між дахом і колоною ресторану.

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Американський волонтер у вівторок, 27 червня, став свідком ракетного удару по Краматорську в закладі громадського харчування, де проходило дитяче свято. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

28-річний Нік Дакворт — уродженець каліфорнійського міста Сонора — перебував у ресторані Ria Lounge у Краматорську разом із колегами, куди приїхав приблизно за 20 хвилин до ракетного удару. Трагедія сталася після 19:30.

"Ми в порядку, за винятком деяких травм. Хоча [удар] і був руйнівним, я радий, що ми опинилися там і змогли допомогти, пишаюся всіма волонтерами, з якими працюю", — написав він, додавши, що доводилося голими руками розкопувати людей із-під завалів, перев'язувати місця поранень, а також перекладати для іноземців і українських команд волонтерів.

"Ми лише більше згуртувалися, щоб допомагати", — зазначив він.

"Я пам'ятаю, що намагався сказати своїй команді, щоб вони спускалися, але мені це не вдалося до влучання", — сказав Дакворт в інтерв'ю журналістам.

За його словами, він допомагав перекладачці журналістської команди, яка отримала важке поранення. Потім після прибуття медиків у ресторані він намагався дістатися до дівчини, яка опинилася затиснутою між дахом і колоною.

Він також розповів, що в ресторані проходило дитяче свято.

"Було дитяче свято, багато інших гуманітарних працівників, журналістів", — пояснив американський волонтер.

Його група могла опинитися в епіцентрі удару, але незадовго до атаки офіціант знайшов для волонтерів столик на вулиці — так вони опинилися в безпечнішому місці, що, можливо, врятувало йому життя, оскільки "єдиний вільний стіл усередині опинився під уламками".

Інші його колеги відбулися незначними ушкодженнями.

Постраждалі волонтери в лікарні Fullscreen
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні Fullscreen
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні Fullscreen
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні Fullscreen
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні Fullscreen
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні
Постраждалі волонтери в лікарні

За словами Ніка Дакворта, він в Україні понад рік, працює в благодійній організації, яка доставляє допомогу громадянам у прифронтових селах. Хоча російські пропагандисти називають його найманцем.

Пост Ніка Даркворта Fullscreen
Пост Ніка Даркворта про пропагандистів

Але він вважає, що навіть завдяки прокремлівським паблікам про його команду дізнається більше людей.

Обстріл Краматорська: загинули 12 осіб

За даними Нацполіції, кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до 12 осіб. Унаслідок двох обстрілів поранення отримали 65 осіб.

Станом на 7:20 29 червня пошуково-рятувальні роботи в районі ресторану в Краматорську, який зазнав обстрілу, завершилися.

Приблизно о 4-й ранку рятувальникам вдалося "деблокувати ще одне тіло <…> усі ідентифіковані".

Розбір завалів після обстрілу Краматорська Fullscreen
Розбір завалів після обстрілу Краматорська
Розбір завалів після обстрілу Краматорська Fullscreen
Розбір завалів після обстрілу Краматорська
Фото: Нацполіція
Розбір завалів після обстрілу Краматорська Fullscreen
Розбір завалів після обстрілу Краматорська
Розбір завалів після обстрілу Краматорська Fullscreen
Розбір завалів після обстрілу Краматорська
Розбір завалів після обстрілу Краматорська
Розбір завалів після обстрілу Краматорська
Розбір завалів після обстрілу Краматорська
Розбір завалів після обстрілу Краматорська

Нагадаємо: 8 червня стало відомо, що в Херсоні загинув доброволець "Кабан", який керував евакуацією місцевих жителів. Його човен затягнуло під баржу.

Також повідомлялося, що під Бахмутом загинув доброволець із Білорусі, який заснував "Білий легіон". 49-річний Мирослав Лозовський боровся з російською агресією.