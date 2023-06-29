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Военный Фокус Российско-украинская война

Был детский праздник: волонтер из США раскрыл детали ракетного удара по Краматорску (фото)

Разбор завалов, место обстрела в Краматорске
Фото: Нацполиция | Разбор завалов на месте обстрела в Краматорске

По словам Ника Дакворта, он помогал переводчице из журналистской команды, которая получила тяжелое ранение. Волонтер также пытался добраться к девушке, которую зажало между крышей и колонной ресторана.

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Американский волонтер во вторник, 27 июня, стал свидетелем ракетного удара по Краматорску в заведении общепита, где проходил детский праздник. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

28-летний Ник Дакворт — уроженец калифорнийского города Сонора — находился в ресторане Ria Lounge в Краматорске вместе с коллегами, куда приехал примерно за 20 минут до ракетного удара. Трагедия произошла после 19:30.

"Мы в порядке, за исключением некоторых травм. Хотя [удар] и был разрушительным, я рад, что мы оказались там и смогли помочь, горжусь всеми волонтерами, с которыми работаю", — написал он, добавив, что приходилось голыми руками раскапывать людей из-под завалов, перевязывать места ранений, а также переводить для иностранцев и украинских команд волонтеров.

"Мы лишь еще больше сплотились, чтобы помогать", — отметил он.

"Я помню, что пытался сказать своей команде, чтобы они спускались, но мне это не удалось до попадания", — сказал Дакворт в интервью журналистам.

С его слов, он помогал переводчице журналистской команды, получившей тяжелое ранение. Затем по прибытии медиков, в ресторане он пытался добраться до девушки, оказавшейся зажатой между крышей и колонной.

Он также рассказал, что в ресторане проходил детский праздник.

"Был детский праздник, много других гуманитарных работников, журналистов", — объяснил американский волонтер.

Его группа могла оказаться в эпицентре удара, но незадолго до атаки официант нашел для волонтеров столик на улице — таким образом они оказались в более безопасном месте, что, возможно, спасло ему жизнь, т.к. "единственный свободный стол внутри оказался под обломками".

Другие его коллеги отделались незначительными повреждениями.

Пострадавшие волонтеры в больнице Fullscreen
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице Fullscreen
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице Fullscreen
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице Fullscreen
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице Fullscreen
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице
Пострадавшие волонтеры в больнице

По словам Ника Дакворта, он в Украины больше года, работает в благотворительной организации, которая доставляет помощь гражданcким жителям в прифронтовых селах. Хотя российские пропагандисты называют его наемником.

Пост Ника Даркворта Fullscreen
Пост Ника Даркворта о пропагандистах

Но он сказал, что даже благодаря прокремлевские пабликам о его команде узнают больше людей.

Обстрел Краматорска: погибли 12 человек

По данным Нацполиции, количество жертв российского удара по Краматорску возросло до 12 человек. В результате двух обстрелов ранения получили 65 человек.

По состоянию на 7:20 29 июня поисково-спасательные работы в районе ресторана в Краматорске, который подвергся обстрелу были завершены.

Примерно в 4 утра спасателям удалось "деблокировать еще одно тело <…> все идентифицированы".

Разбор завалов после обстрела Краматорска Fullscreen
Разбор завалов после обстрела Краматорска
Разбор завалов после обстрела Краматорска Fullscreen
Разбор завалов после обстрела Краматорска
Фото: Нацполиция
Разбор завалов после обстрела Краматорска Fullscreen
Разбор завалов после обстрела Краматорска
Разбор завалов после обстрела Краматорска Fullscreen
Разбор завалов после обстрела Краматорска
Разбор завалов после обстрела Краматорска
Разбор завалов после обстрела Краматорска
Разбор завалов после обстрела Краматорска
Разбор завалов после обстрела Краматорска

Напомним, что 8 июня стало известно, что в Херсоне погиб доброволец "Кабан", который руководил эвакуацией местных жителей. Его лодку затянуло под баржу.

Также сообщалось, что под Бахмутом погиб доброволец из Беларуси, основавший "Белый легион". 49-летний Мирослав Лозовский боролся с российской агрессией.