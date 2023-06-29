Был детский праздник: волонтер из США раскрыл детали ракетного удара по Краматорску (фото)

По словам Ника Дакворта, он помогал переводчице из журналистской команды, которая получила тяжелое ранение. Волонтер также пытался добраться к девушке, которую зажало между крышей и колонной ресторана.

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Американский волонтер во вторник, 27 июня, стал свидетелем ракетного удара по Краматорску в заведении общепита, где проходил детский праздник. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

28-летний Ник Дакворт — уроженец калифорнийского города Сонора — находился в ресторане Ria Lounge в Краматорске вместе с коллегами, куда приехал примерно за 20 минут до ракетного удара. Трагедия произошла после 19:30.

"Мы в порядке, за исключением некоторых травм. Хотя [удар] и был разрушительным, я рад, что мы оказались там и смогли помочь, горжусь всеми волонтерами, с которыми работаю", — написал он, добавив, что приходилось голыми руками раскапывать людей из-под завалов, перевязывать места ранений, а также переводить для иностранцев и украинских команд волонтеров.

"Мы лишь еще больше сплотились, чтобы помогать", — отметил он.

"Я помню, что пытался сказать своей команде, чтобы они спускались, но мне это не удалось до попадания", — сказал Дакворт в интервью журналистам.

С его слов, он помогал переводчице журналистской команды, получившей тяжелое ранение. Затем по прибытии медиков, в ресторане он пытался добраться до девушки, оказавшейся зажатой между крышей и колонной.

Он также рассказал, что в ресторане проходил детский праздник.

"Был детский праздник, много других гуманитарных работников, журналистов", — объяснил американский волонтер.

Его группа могла оказаться в эпицентре удара, но незадолго до атаки официант нашел для волонтеров столик на улице — таким образом они оказались в более безопасном месте, что, возможно, спасло ему жизнь, т.к. "единственный свободный стол внутри оказался под обломками".

Другие его коллеги отделались незначительными повреждениями.

Пострадавшие волонтеры в больнице Пострадавшие волонтеры в больнице Пострадавшие волонтеры в больнице Пострадавшие волонтеры в больнице Пострадавшие волонтеры в больнице

По словам Ника Дакворта, он в Украины больше года, работает в благотворительной организации, которая доставляет помощь гражданcким жителям в прифронтовых селах. Хотя российские пропагандисты называют его наемником.

Пост Ника Даркворта о пропагандистах

Но он сказал, что даже благодаря прокремлевские пабликам о его команде узнают больше людей.

Обстрел Краматорска: погибли 12 человек

По данным Нацполиции, количество жертв российского удара по Краматорску возросло до 12 человек. В результате двух обстрелов ранения получили 65 человек.

По состоянию на 7:20 29 июня поисково-спасательные работы в районе ресторана в Краматорске, который подвергся обстрелу были завершены.

Примерно в 4 утра спасателям удалось "деблокировать еще одно тело <…> все идентифицированы".

Разбор завалов после обстрела Краматорска Разбор завалов после обстрела Краматорска Фото: Нацполиция Разбор завалов после обстрела Краматорска Разбор завалов после обстрела Краматорска

Напомним, что 8 июня стало известно, что в Херсоне погиб доброволец "Кабан", который руководил эвакуацией местных жителей. Его лодку затянуло под баржу.

Также сообщалось, что под Бахмутом погиб доброволец из Беларуси, основавший "Белый легион". 49-летний Мирослав Лозовский боролся с российской агрессией.