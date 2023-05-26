Под Бахмутом погиб доброволец из Беларуси: основал "Белый легион" и боролся с агрессией РФ

В пресс-службе полка им. Калиновского рассказали о пяти погибших, среди которых был 49-летний Мирослав Лозовский. Он переехал в Украину в 2020 году, после масштабных протестов против власти в Беларуси.

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Среди пяти погибших под Бахмутом добровольцев из Беларуси был основатель "Белого легиона" Мирослав Лозовский. Об этом сообщило издание "Радио Свобода" 26 мая.

По информации пресс-службы полка имени Кастуся Калиновского, которая была обнародована 17 мая, белорусские добровольцы понесли потери в районе Бахмута. Изначально сообщалось, что лишь один человек погиб, а еще четыре пропали без вести. Позже стало известно, что все они скончались в борьбе с российской агрессией.

Среди них был и 49-летний основатель "Белого легиона" Мирослав Лозовский. Мужчина родился в Минске и окончил в свое время Белорусский национальный технический университет.

В Украине на войне погиб доброволец из Беларуси: что о нем известно

В 1995 году Мирослав Лозовский стал частью "Объединения белорусских военных", которое основал Николай Статкевич. В тот же год он стал одним из основателей "Белого легиона" — военизированной патриотической организации. Его целью была допризывная подготовка молодых парней.

Члены этой организации активно участвовали в митингах и шествиях с 1996 по 1999 год, но уже в начале 2000-х было объявлено о прекращении существования.

В Украине под Бахмутом погиб доброволец из Беларуси Фото: Радио Свобода В Украине под Бахмутом погиб доброволец из Беларуси Фото: Радио Свобода

"Последнее упоминание о "Белом Легионе" появилось в 2008 году. Затем Лазовского и бывших руководителей организации задержали в связи со взрывом 3 июля 2008 года, но вскоре отпустили из-под стражи", — говорится в сообщении.

После масштабных протестов в Беларуси 2020 года мужчина переехал в Украину и после 24 февраля 2022 года присоединился к белорусским добровольцам. Свое участие в боевых действиях против российских оккупантов он не афишировал.

Напомним, 25 мая сообщалось, что в Украине погиб доброволец из Швеции. В шведской газете отметили, что тело бойца было найдено в его постели, однако точная причина смерти пока что неизвестна. Даниэль Нистрем воевал на стороне Украины с апреля 2022 года.