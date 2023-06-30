Удары из С-300 и налеты Shahed: ВС РФ ночью атаковали Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев

Системы ПВО после объявления воздушной тревоги активно работали в нескольких регионах страны. По предварительным данным, в результате ночной атаки пострадавших среди мирного населения нет.

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В ночь на 30 июня российские войска обстреляли украинские города ракетами и атаковали дронами-камикадзе Shahed. Воздушная тревога в Запорожской и Днепропетровской областях Украины была объявлена незадолго до полуночи. Так, об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще в 23:54 жителей Запорожья предупредили о ракетной угрозе. Примерно в 00:08 они сообщили о движении БПЛА с юга в сторону Запорожья, Днепра и Павлограда. Затем в Днепропетровской области сработали Силы ПВО.

Воздушная тревога в Украине

В 01:26 Воздушные силы предупредили об опасности в Херсонской и Николаевской областей. ВС РФ использовали ударные БПЛА для атаки. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что над Николаевской областью зафиксирован 1 воздушный объект, который летел в сторону Николаева.

"1 Объект над территорией Николаевской области. Смотрит на Николаев", — написал он.

Уже в 02:30 Ким написал, что город также обстреливают из систем С-300. Затем Ким сообщил, что над Николаевым была сбита воздушная цель. Обломки упали на территории города и устроили пожар. К счастью, обошлось без жертв. Загорелись 20 квадратных метров травы и крыша жилого дома, но огонь быстро потушили.

Воздушные силы в 02:08 сообщили, что россияне обстреливают Запорожье из систем С-300.

Россияне обстреливают Запорожье

Утром секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что ночь в городе была неспокойной.

"Ночь снова была неспокойной, однако по состоянию на утро ситуация в Запорожье стабильная. Слава Богу, люди и жилые дома не пострадали", — заявил он.

Напомним, что в ВСУ предупредили о повышенной угрозе обстрела "Калибрами". Враг вывел в Черное море ракетоноситель, снаряженный до 8 ракетами. Военные рассказали, что на юге увеличилось количество разведывательных дронов.

Также 29 июня аналитики заявили, что российская армия получила артиллерийские боеприпасы из Ирана. По информации проекта Ukraine Weapons Tracker, зафиксированы иранские 122-мм снаряды OF-462, которые теперь есть у российских артиллеристов.