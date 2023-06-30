Российская армия получила артиллерийские боеприпасы из Ирана, — аналитики (фото)

По информации проекта Ukraine Weapons Tracker, зафиксированы иранские 122-мм снаряды OF-462, которые теперь есть у российских артиллеристов.

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Российские войска теперь используют артиллерийские боеприпасы иранского производства. Об этом сообщил пропагандистский Telegram-канал "Военный Осведомитель".

На фото российские оккупанты показали боеприпасы к артиллерийским системам именно из Ирана. На фотографиях видны новые снаряды калибра 122 мм.

По информации проекта Ukraine Weapons Tracker, зафиксированы иранские 122-мм снаряды OF-462, которые есть у российских артиллеристов.

Исследователи также сообщили, что 28 июня появились фото, на которых видно "китайские боеприпасы" у российских военных. Специалисты Ukraine Weapons Tracker объяснили, что снаряды действительно китайские и были изготовлены до 1986 года, но Китай, скорее всего, не имеет к этому отношения.

Поставки Ираном оружия для России

Издание Sky News 5 июня сообщило, что Иран и Россия договорились о поставках боеприпасов. Контракт на поставку оружия показывает, что Тегеран уже реализовывал россиянам боеприпасы для войны с Украиной, как пояснил собеседник издания из службы безопасности, фамилии которого не назвали. В документе якобы были представлены различные типы боеприпасов стоимостью более 1 миллиона долларов.

Журналисты издания отметили, что документ из 16 страниц, датированный 14 сентября 2022 года, является подлинным, и он касается образцов артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера стоимостью более 1 миллиона долларов. Представитель издания обнародовал документ вместе с пятью страницами связанного контракта, который включает стволы для танков Т-72 и стволы для гаубиц, а также снаряды для боеприпасов. Эта сделка стоила около 740 000 долларов.

Напомним, 23 июня в ГУР сообщили, что Россия планирует получить новую партию иранских БПЛА для ударов по Украине. Кремль прежде всего будет пытаться получить дроны-камикадзе Shahed, поскольку ВС РФ пока достаточно обеспечены разведывательными беспилотниками.