Російська армія отримала артилерійські боєприпаси з Ірану, – аналітики (фото)

За інформацією проєкту Ukraine Weapons Tracker, зафіксовані іранські 122-мм снаряди OF-462, які тепер є у російських артилеристів.

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Російська війська тепер використовують артилерійські боєприпаси іранського виробництва. Про це пропагандистськи Telegram-канал "Военный Осведомитель".

На фото російські окупанти показали боєприпаси до артилерійських систем саме з Ірану. На світлинах видно нові снаряди калібру 122 мм.

За інформацією проєкту Ukraine Weapons Tracker, зафіксовані іранські 122-мм снаряди OF-462, які є у російських артилеристів.

Дослідники також повідомили, що 28 червня з'явилися фото, на яких видно "китайські боєприпаси" у російських військових. Фахівці Ukraine Weapons Tracker пояснили, що снаряди дійсно китайські й були виготовлені до 1986 року, але Китай, швидше за все, не має до цього відношення.

Постачання Іраном зброї для Росії

Видання Sky News 5 червня повідомило, що Іран та Росія домовилися щодо постачання боєприпасів. Контракт на постачання зброї показує, що Тегеран вже реалізовував росіянам боєприпаси для війни з Україною, як пояснив співрозмовник видання зі служби безпеки, прізвища якого не назвали. У документі нібито були представлені різні типи боєприпасів вартістю у понад 1 мільйон доларів.

Журналісти видання зазначили, що документ зі 16 сторінок, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, й він стосується зразків артилерійських та танкових снарядів, а також ракет різного розміру вартістю у понад 1 мільйон доларів. Представник видання оприлюднив документ разом із п’ятьма сторінками пов’язаного контракту, який включає стволи для танків Т-72 та стволи для гаубиць, а також снаряди для боєприпасів. Ця угода коштувала близько 740 000 доларів.

Нагадаємо, 23 червня у ГУР повідомили, що Росія планує отримати нову партію іранських БПЛА для ударів по Україні. Кремль насамперед намагатиметься отримати дрони-камікадзе Shahed, оскільки ЗС РФ поки що достатньо забезпечені розвідувальними безпілотниками.