Іранці перепродають: російські артилеристи використовують китайські снаряди, — експерти (фото)

На думку військових експертів, Тегеран перепродує Росії снаряди 80-х років випуску, раніше закуплених у КНР. До боєприпасів додаються запали іранського виробництва.

Related video

У мережі поширюють фото з китайським 152-мм снарядом, який, як стверджують, використовують в Україні російські артилеристи. Про це пише медіа Clash Report.

Фото: Соцмережi

Як стверджують журналісти, на фото представлений 152-мм снаряд типу 66 HE китайського виробництва.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що на фото — постріл для гаубиці Д-20, який складається з двох компонентів:

китайського 152-мм осколково-фугасного снаряда Type 66;

заряду іранського виробництва.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін звернув увагу, що за маркуванням експерти встановили, що снаряд справді китайський, випущений 1983 року, а праворуч на фото розташований іранський пороховий заряд до снаряда.

На підставі цього можна припустити, що Іран найімовірніше перепродує зі своїх складів старі китайські снаряди, які вони придбали раніше. Однак поки немає інформації про постачання нових китайських снарядів.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що Міністерство оборони РФ відправило артилеристам у Брянській області браковані снаряди. Вони вибухали в каналі ствола.

Раніше, 11 червня, стало відомо, що Росія втрачає бійців на Бахмутському напрямку і виробляє снаряди, які мають властивість вибухати самостійно.