Иранцы перепродают: российские артиллеристы используют китайские снаряды, — эксперты (фото)

По, мнению военных экспертов, Тегеран перепродает России снаряды 80-х годов выпуска, ранее закупленных у КНР. К боеприпасам прилагается запалы иранского производства.

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В сети распространяют фото с китайским 152-мм снарядом, который, как утверждают, используют в Украине российские артиллеристы. Об этом пишет медиа Clash Report.

Фото: Соцсети

Как утверждают журналисты, на фото представлен 152-мм снаряд типа 66 HE китайского производства.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что на фото — выстрел для гаубицы Д-20, который состоит из двух компонентов:

китайского 152-мм осколочно-фугасного снаряда Type 66;

заряда иранского производства.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин обратил внимание, что по маркировке эксперты установили, что снаряд действительно китайский, выпушенный в 1983 году, а справа на фото расположен иранский пороховой заряд к снаряду.

На основании этого можно предположить, что Иран вероятнее всего перепродает со своих складов старые китайские снаряды, которые они приобрели ранее. Однако пока нет информации о поставках новых китайских снарядов.

Напомним, 14 июня сообщалось, что Министерство обороны РФ отправило артиллеристам в Брянской области бракованные снаряды. Они взрывались в канале ствола.

Ранее, 11 июня, стало известно, что Россия теряет бойцов на Бахмутском направлении и производит снаряды, имеющие свойство взрываться самостоятельно.