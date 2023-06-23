Ведут переговоры: Россия планирует получить новую партию иранских БПЛА для ударов по Украине

В ГУР предупреждают, что Кремль, в первую очередь, будет пытаться получить дроны-камикадзе Shahed, поскольку ВС РФ пока достаточно обеспечены разведывательными беспилотниками.

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В настоящее время Российская Федерация вступила в переговоры о возможной поставке новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производства Ирана. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Контракты еще до конца не выполнены. Мы имеем информацию, что Российская Федерация ведет переговоры о поставках других видов беспилотных летательных аппаратов именно иранского производства. Мы об этом знаем, об этом говорим", — рассказал Скибицкий.

По словам заместителя начальника ГУР МО, Россия также стремится создать собственное производство дронов, однако пока не было зафиксировано массового серийного производства.

"Возможно, оно проявится, потому что есть много заявлений, много планов. Но планы есть планы. А вот когда оно будет, как говорится, получено, сбито — тогда будем говорить об этом", — пояснил заместитель главы ГУР.

В настоящее время Россия активно ведет переговоры относительно приобретения новых беспилотных аппаратов, возможно, включая модель "Шахед". По словам Скибицкого, между РФ и Ираном имеется невыполненный контракт, по которому ожидается поставка около 300 единиц дронов-камикадзе.

"Прежде всего россияне будут пытаться получить ударные или дроны-камикадзе — это то, что на сегодня для них критично. Ведь "Орлан-10", который они выпускают — он в основном используется как разведывательный беспилотник. Их большое количество, которое было изготовлено еще до широкомасштабного вторжения, позволяет им обеспечивать потребности в разведке", — отметил Скибицкий.

Суверенное производство разведывательных и беспилотных дронов в России может быть в некоторой степени зависимо от комплектующих, поставляемых из-за рубежа.

"Если их не будет — то не будет и эффективных беспилотников. Потому что можно сделать гораздо проще, но эффективность такого вооружения будет гораздо меньше, чем это заложено в тактико-технических характеристиках", — добавил заместитель начальника ГУР.

Напомним, что в мае стало известно, что иранские власти намерены переместить производство дронов в Беларусь, чтобы избежать санкций и давления со стороны других стран.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 2 июня говорил, что запчасти к иранским аппаратам Shahed производят дружественные Украине страны.