Удари з С-300 і нальоти Shahed: ЗС РФ вночі атакували Дніпро, Запоріжжя, Херсон і Миколаїв

Системи ППО після оголошення повітряної тривоги активно працювали в кількох регіонах країни. За попередніми даними, внаслідок нічної атаки постраждалих серед мирного населення немає.

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У ніч на 30 червня російські війська обстріляли українські міста ракетами й атакували дронами-камікадзе Shahed. Повітряну тривогу в Запорізькій і Дніпропетровській областях України було оголошено незадовго до опівночі. Так, про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ще о 23:54 жителів Запоріжжя попередили про ракетну загрозу. Приблизно о 00:08 вони повідомили про рух БПЛА з півдня в бік Запоріжжя, Дніпра та Павлограда. Потім у Дніпропетровській області спрацювали Сили ППО.

Повітряна тривога в Україні

О 01:26 Повітряні сили попередили про небезпеку в Херсонській та Миколаївській областях. ЗС РФ використовували ударні БПЛА для атаки. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що над Миколаївською областю зафіксовано 1 повітряний об'єкт, який летів у бік Миколаєва.

"1 Об'єкт над територією Миколаївської області. Дивиться на Миколаїв", — написав він.

Уже о 02:30 Кім написав, що місто також обстрілюють із систем С-300. Потім Кім повідомив, що над Миколаєвом було збито повітряну ціль. Уламки впали на території міста і влаштували пожежу. На щастя, обійшлося без жертв. Загорілися 20 квадратних метрів трави й дах житлового будинку, але вогонь швидко загасили.

Повітряні сили о 02:08 повідомили, що росіяни обстрілюють Запоріжжя із систем С-300.

Росіяни обстрілюють Запоріжжя

Уранці секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що ніч у місті була неспокійною.

"Ніч знову була неспокійною, проте станом на ранок ситуація в Запоріжжі стабільна. Слава Богу, люди та житлові будинки не постраждали", — заявив він.

Нагадаємо, що у ЗСУ попередили про підвищену загрозу обстрілу "Калібрами". Ворог вивів у Чорне море ракетоносій, споряджений до 8 ракетами. Військові розповіли, що на півдні збільшилася кількість розвідувальних дронів.

Також 29 червня аналітики заявили, що російська армія отримала артилерійські боєприпаси з Ірану. За інформацією проєкту Ukraine Weapons Tracker, зафіксовано іранські 122-мм снаряди OF-462, які тепер є у російських артилеристів.