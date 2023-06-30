Уражено штаб і склад із паливом: у ЗСУ підтвердили нанесення ударів по Бердянську (фото)

За інформацією пресслужби Страткому, вранці 30 червня позиції ЗС РФ у передмісті захопленого міста були успішно атаковані українськими захисниками.

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Сили оборони України знищили штаб російських окупантів і склад із пальним у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України 30 червня.

За наявними даними, позиції противника було уражено на околицях міста, яке захопила понад рік тому Російська Федерація.

"У результаті успішного удару Сил оборони, вранці 30 червня 2023 року було уражено штаб і склад паливно-мастильних матеріалів окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська", — йдеться в повідомленні.

Плани противника з кожним успішним ударом ЗСУ руйнуються, адже від таких ударів страждає логістика ЗС РФ, і українські захисники зможуть отримати новi успіхи.

Варто зазначити, що від самого ранку місцеві ЗМІ Бердянська написали про те, що в місті прогриміло понад десяток вибухів. Чути було як ракети, так і роботу ППО.

"Влада" тимчасово окупованого Бердянська також підтвердила вибухи в місті й у всьому звинуватила Збройні сили України.

"Терористичний київський режим зробив чергову спробу завдати удару по мирному місту. За попередньою інформацією оперативних служб, спрацювала система ППО", — зазначено в пості.

Колаборант Володимир Рогов стверджує, що ударів завдавали крилатими ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося про те, що в Бердянську і Приморську пролунала серія вибухів. За словами радника міського голови Маріуполя, для відбиття повітряної атаки російським окупантам довелося розгорнути сили ППО.