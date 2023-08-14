В ВСУ подтвердили удар по командному пункту ВС РФ под Мариуполем: подробности (карты, фото)
По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в результате "прилетов" по казармам и ремонтному центру в Юрьевке оккупанты потеряли более сотни военных.
В понедельник, 14 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Российской Федерации в селе Юрьевка Мариупольского района Донецкой области. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что ВС РФ разместились на территории санатория "Волна" в оккупированной Юрьевке, неподалеку от Мариуполя. Около 11:00 был осуществлен удар по упомянутой базе оккупантов.
Удар по Юрьевке: что известно
Напомним, 14 августа в селе Юрьевка прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в населенном пункте "есть прилет".
Петр Андрющенко заявил, что удар пришелся по базе оккупантов в лагере "Волна". По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. При этом оккупанты потерпели существенные потери.
Позже Петр Андрющенко уточнил, что первое попадание пришлось по стадиону, где оккупанты обустроили ремонтную базу. Второй удар поразил непосредственно казармы ВС РФ. Место происшествия было оцеплено.
"В Мариуполь уже привезли 50 тяжелораненых с Юрьевки оккупантов, два из них уже ушли в состояние "хороший русский". Остальные имеют все шансы до утра также попасть на палубу крейсера Москва", — констатировал советник.
Петр Андрющенко отметил, что, судя по количеству автобусов, оккупанты потеряли более 100 военных. По его словам, в оккупированном поселке Мангуш отделение хирургии заполнено ранеными из Юрьевки. Основная волна эвакуации направлена в Донецк.
Ранее, 28 мая, в Юрьевке уже фиксировали "прилеты" по местам скопления оккупантов. В результате погибли более сотни российских военных, еще несколько сотен были ранены.