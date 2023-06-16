Удар по базе ВС РФ в Херсонской области: появились спутниковые снимки (видео)

На кадрах со спутника Planet Labs можно увидеть, как сейчас выглядят пансионат "Экспресс" и гостиница Chalet Termal в оккупированном россиянами селе Счастливцево.

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В сети появились спутниковые снимки, на которых показаны последствия удара по местам расположения российских военнослужащих в оккупированной части Херсонской области. Соответствующие кадры со спутника Planet Labs опубликовал проект "Схемы" 15 июня.

На снимках можно увидеть, как сейчас выглядят пансионат "Экспресс" и гостиница Chalet Termal в оккупированном Российской Федерацией селе Щасливцево Херсонской области по сравнению с 26 мая.

На кадрах заметно, что упомянутые здания почти полностью разрушены, видны следы пожаров.

Последствия удара по ВС РФ в Херсонской области

Удар по базе оккупантов в Херсонской области: что известно

По данным мелитопольского городского главы Ивана Федорова, 9 июня ВСУ уничтожили группу российских захватчиков на Арабатской Стрелке в Геническом районе Херсонской области.

"По уточненной информации на Арабатской Стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха "Экспресс". Упали прямо во время трапезы военных Росгвардии", – сообщил чиновник.

В свою очередь глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы обстреляли объекты на Арабатской стрелке и в Железном порту ракетами британского производства Storm Shadow.

Позже, 15 июня, Владимир Сальдо заявил, что 9 июня на него якобы велась "настоящая охота" по приказу президента Украины Владимира Зеленского и главы ГУР Кирилла Буданова. По его словам, по местам его предполагаемого местонахождения в Херсонской области было выпущено "более десяти высокоточных английских ракет".