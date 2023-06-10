Обстрел оккупантов на Арабатской стрелке: Федоров рассказал подробности

По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, под удар попала столовая военных Росгвардии на захваченной базе отдыха.

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В пятницу, 9 июня, ВСУ уничтожили группу российских захватчиков на Арабатской Стрелке в Геническом районе Херсонской области. Об этом Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал в своем Telegram-канале.

"Рашисты захватили сотни баз отдыха на побережье Азовского моря, однако курорт не задался. Даже 100+ километров от линии фронта не помогают врагу спрятаться от бавовны", – написал он.

По словам Федорова, удар ВСУ пришелся прямо по столовой российских военных.

"По уточненной информации на Арабатской Стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха "Экспресс". Упали прямо во время трапезы военных Росгвардии", – уточнил он.

Федоров добавил, что количество уничтоженных оккупантов намного больше, чем количество скорых, которые не успевают их забирать.

Ракетный удар по Арабатской стрелке: что известно

9 июня в городе Геническ Херсонской области произошли мощные взрывы, которые вызвали значительное волнение среди местных жителей. Информация о взрывах стала поступать в прессу около 16:00.

Видео взрывов в соцсетях опубликовали мэр Мелитополя Иван Федоров и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что ВСУ нанесли удар, предположительно ракетами Storm Shadow, якобы по детской базе отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе. В публикации отмечалось, что информация о пострадавших уточняется.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена после нанесенного ВСУ ракетного удара.

В то же время агенты партизанского движения "Атеш" сообщили, что глава оккупационной администрации региона Владимир Сальдо после произошедших взрывов решил покинуть город.