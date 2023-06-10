Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: Федоров розповів подробиці

За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, під удар потрапила їдальня військових Росгвардії на захопленій базі відпочинку.

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У п'ятницю, 9 червня, ЗСУ знищили групу російських загарбників на Арабатській Стрілці в Генічеському районі Херсонської області. Про це Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів у своєму Telegram-каналі.

"Рашисти захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, проте курорт не задався. Навіть 100+ кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогу сховатися від бавовни", — написав він.

За словами Федорова, удар ЗСУ припав прямо по їдальні російських військових.

"За уточненою інформацією на Арабатській Стрілці в Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку "Експрес". Впали прямо під час трапези військових Росгвардії", – уточнив він.

Федоров додав, що кількість знищених окупантів набагато більша, ніж кількість швидких, які не встигають їх забирати.

Ракетний удар по Арабатській стрілці: що відомо

9 червня у місті Генічеськ Херсонської області сталися потужні вибухи, що викликали значне хвилювання серед місцевих мешканців. Інформація про вибухи почала надходити до преси близько 16:00.

Відео вибухів у соцмережах опублікували мер Мелітополя Іван Федоров та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ЗСУ завдали удару, ймовірно, ракетами Storm Shadow, нібито по дитячій базі відпочинку на Арабатській стрілці в Генічеському районі. У публікації наголошувалося, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окупаційна влада Херсонської області заявила, що систему ППО на Арабатській стрілці буде посилено після завданого ЗСУ ракетного удару.

Водночас агенти партизанського руху "Атеш" повідомили, що голова окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо після вибухів вирішив залишити місто.