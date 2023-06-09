Сальдо втік із Генічеська після потужних вибухів у місті, — "Атеш"

Партизани "Атеш" заявили, що тепер Сальдо, ймовірно, зробить заяву про те, що він не залишав місто. Однак його втеча не залишилася непоміченою.

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У місті Генічеськ 9 червня сталися потужні вибухи, що викликали значне хвилювання серед місцевих. Після події головний гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо залишив місто. Про це повідомили партизани "Атеш" у своєму Telegram-каналі.

Інформація про вибухи в Генічеську почала надходити до преси близько 16:00.

Після вибухів Сальдо вирішив залишити місто. Подробиці про обставини вибухів і мотиви його рішення покинути місто поки що залишаються неясними.

"Генічеськ і Сальдо!!! Агенти "Атеш" повідомляють, що Сальдо терміново залишив Генічеськ після вибухів. Можливо, зробить пару заяв, що він у Генічеську, і це все фейки. Стремоусов теж так робив, і де він? Зрадники, готуйтеся", — написали партизани.

У середині липня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували в лікарню у важкому стані.

РосЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджували, що Володимира Сальдо в стані коми доставили до однієї з лікарень Москви. За даними видання Baza, гауляйтера Херсонської області могли отруїти, а в списку підозрюваних перебувають покоївка й особистий кухар колаборанта.

У вересні Володимир Сальдо спростував новину про свою смерть і як підтвердження опублікував відеозвернення. Гауляйтер визнав, що тривалий період перебував під наглядом лікарів і був відсутній на "робочому місці" в Херсоні.