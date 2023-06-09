После ракетного удара ВСУ: оккупанты срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке (видео)

Усиление противовоздушной обороны потребовалось россиянам после обстрела Геническа, кадры последствий которого показали мэр Мелитополя и советник мера Мариуполя.

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В пятницу, 9 июня, российские захватчики заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки, после того, как Силы обороны Украины нанесли в том районе ракетный удар. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена после нанесенного ВСУ ракетного удара", – говорится в сообщении.

Между тем мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал карту и видео обстрела с комментарием:

"Оккупантам Азовского побережья не до отдыха. Сезон летней бавовны добрался до пока оккупированного Геническа Херсонской области".

Последствия тех же взрывов с другого ракурса показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, вечером в четверг, 8 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучал мощный взрыв. В результате взрыва загорелась заправочная станция напротив хлебокомбината. Оккупанты подняли в небо вертолеты и перевели больницу в Мангуше в режим повышенной готовности.

Ранее в этот же день в оккупированном Бердянске в районе порта был слышен сильный взрыв. Очевидцы сообщают, что, по предварительной информации, был взорван автомобиль одного из местных коллаборантов.