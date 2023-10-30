Британские оборонные компании могут интегрироваться в украинский ВПК, — министр Тревельян

Украина всегда имела большой инженерный потенциал, а сами украинцы очень изобретательны, отметила государственный министр по вопросам Индо-Тихоокеанского региона.

Related video

Оборонные британские предприятия в перспективе могут быть интегрированы в украинский военно-промышленный комплекс. Об этом в интервью "Детектор медиа" заявила государственный министр по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Великобритании и Северной Ирландии Энн-Мари Тревельян.

На вопрос журналиста, как союз AUKUS, который создали для передачи военных технологий в Австралию, может быть полезным для Украины, Тревельян заявила, что единственная возможность сдерживания стран в Индо-Тихоокеанском регионе является сбалансированное оборонное присутствие. Украинский оборонно-промышленный комплекс всегда был мощным. А из-за полномасштабной войны в Украине глобальный ВПК значительно активизировался.

Важно

BAE Systems будет производить в Украине 105-мм гаубицы L119, — Камышин

"Украина всегда имела блестящий инженерно-оборонительный потенциал. Украинцы талантливые. Я думаю, что будет много возможностей для Украины стать действительно важной частью международного оборонного партнерства. В долгосрочной перспективе британские оборонные предприятия мирового класса могут стать частью промышленного комплекса Украины", — ответила Энн-Мари Тревельян.

Добавим, сейчас в Украине о намерениях создать совместное предприятие объявила компания BAE Systems. На первом этапе речь пойдет об изготовлении запчастей для 105-мм гаубиц L119.

Напомним, 2 августа BAE Systems сообщила о рекордных заказах, потому что из-за войны в Украине резко срез спрос на вооружение.

28 октября СМИ писали, что мировые производители оружия увеличивают доходы благодаря военной помощи Украине.