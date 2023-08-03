BAE Systems строит завод в Украине: Times разрыли детали сотрудничества

Исполнительный директор Чарльз Вудберн заявил, что они гордятся тем, что построят предприятие на территории Украины.

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В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся переговоры с "мощной британской оборонной компанией" по строительству завода на украинской территории. BAE Systems продолжает работу в этом направлении. Об этом сообщает The Times.

Зеленский заявлял, что в Украину зайдет масштабный игрок, который поможет в будущем для обеспечения безопасности во всем регионе и украинского государства в частности. По его словам, речь шла о широком спектре вооружений: от танков до артиллерии.

Исполнительный директор BAE Чарльз Вудберн заявил, что новый объект на территории Украины будет предназначен для укрепления оборонных возможностей страны и Европы. Украина уже имеет мощную производственную базу, но она была сосредоточена на советских стандартах. Теперь Киев ищет возможности для вооружений по стандартам НАТО.

"Мы невероятно гордимся работой, которую мы делаем, чтобы помочь украинскому народу, а также невероятной храбростью и стойкостью мужчин и женщин в Украине. Печально, что современная война непредсказуема по своей природе, и трудно знать, сколько времени это займет. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина побеждала, и мы хотим оказать как можно больше поддержки", — заявил Вудберн.

Также он добавил, что поддержка Украины со стороны компании убеждает инвесторов переоценить оборонный сектор. Они признали о необходимости обеспечить безопасность граждан в Украине.

Вудбер добавил, что сейчас BAE Systems имеет больше заказов, чем ожидалось ранее. Но пока Украина среди них имеет небольшой процент.

Напомним, 2 августа BAE Systems сообщила о рекордных заказах, потому что из-за войны в Украине резко срез спрос на вооружение.

30 мая Владимир Зеленский заявил, что в Украине построят завод BAE Systems.