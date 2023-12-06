Договорились по кредиту: правительство ожидает в декабре получить 900 млн долларов от МВФ

Если совет директоров МВФ примет положительное решение, то Украине предоставят третий транш в размере 900 миллионов долларов, а также подтверждение поддержки международных партнеров.

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Положительный ответ совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша 900 миллионов долларов должен поступить в Украину в декабре. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, передает "Интерфакс".

По словам главы Нацбанка, уже есть выводы на уровне персонала (МВФ), Национальный банк подписал меморандум (об экономической и финансовой политике) в новой редакции, как и правительство.

"Сейчас мы ожидаем решения совета директоров Международного валютного фонда", — сказал он во время ежегодного форума корпоративных директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления в Киеве.

Пышный отметил, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в 900 миллионов долларов, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, ведь общая рамка программы EFF объемом 15,6 миллиарда долларов составляет 115 миллиардов в базовом варианте и 140 миллиардов в негативном.

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По словам главы НБУ, учреждение по-прежнему ожидает получения в 2024 году 38 миллиардов внешней финпомощи. В то же время риск прерывания данной поддержки все же остается. Более того, плохой новостью является попадание в сложный этап политической турбулентности у партнеров по коалиции.

В календаре заседаний совета директоров МВФ, который на сегодня расписан до 15 декабря включительно, вопрос Украины пока отсутствует.

400 миллиарда гривен грантов: о чем тем временем отчитывается Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 5 декабря сообщил, что за 11 месяцев этого года Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета почти два триллиона гривен внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также около 400 миллиарда гривен грантов от партнеров.

По словам Шмыгаля, в 2023 году государство потратило 3,4 триллиона гривен. Прежде всего на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит в более 1 триллиона гривен, по его словам, покрывается при поддержке партнеров.

"За 11 месяцев Украина получила 37,4 млрд долларов внешнего финансирования, из них в ноябре — около 2 млрд долларов. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, займы Канады, МБРР, Всемирного банка и другая помощь. Особенно ценным для нас является грантовый ресурс. Он дает возможность покрывать текущие расходы, инвестировать в восстановление и развитие без увеличения долговых обязательств", — отметил Шмыгаль.

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Более того, почти 405 миллиарда гривен грантов получила Украина с января по ноябрь 2023 года.

Кто предоставлял гранты

По словам Шмыгаля, прежде всего грантовая поддержка поступала от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров.

"В 2023 году через фонды Всемирного банка мы привлекли 14 млрд долларов. Развернуто беспрецедентно масштабное сотрудничество, которое уже сейчас дает результаты. Сейчас со Всемирным банком при поддержке правительства Японии начинаем еще два важных проекта. Первый — для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов. Второй — для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПО объемом 1,2 млрд долларов", — отметил Денис Шмыгаль.

Добавим, что украинцам, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения России, предоставят социальную помощь от Всемирного банка.

Также Фокус сообщал, что с 1 января 2024 года в Украине максимальную пенсию повысят до 23 610 грн, что на 2680 грн больше, чем сейчас.