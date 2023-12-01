Пенсия в Украине: кому повысят выплаты с 1 января 2024 года

Индексация всех пенсионных выплат будет происходить с 1 марта 2023 года. Именно тогда вырастут пенсии большинства лиц. Есть и те, чьи выплаты снизятся, речь идет преимущественно о бывших чиновниках.

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В Украине с 1 января следующего года максимальную пенсию повысят до 23 610 грн, что на 2680 грн больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2024 год.

Кому увеличат пенсии с 1 января

Максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность. С января прожиточный минимум для этой категории украинцев увеличится с 2093 до 2361 грн, то есть на 268 гривен.

Индексация пенсий с марта 2024-го

Индексация всех пенсионных выплат будет происходить с 1 марта 2023 года. Именно тогда вырастут пенсии большинства лиц. Есть и те, чьи выплаты снизятся, речь идет преимущественно о бывших чиновниках.

Средняя пенсия в Украине

Напомним, аналитическая платформа "Опендатабот" сообщила, что в третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350 гривен или 146 долларов.

Как отмечает "24 канал", сейчас 0,6% от общего количества пенсионеров получают до 2 000 гривен.

Какие пенсии получают другие:

29,5% граждан имеют выплаты от 2 001 до 3 000 гривен.

23,2% — от 5 001 до 10 000 гривен.

21,3% — от 3 001 до 4 000 гривен.

15% — от 4 001 до 5 000 гривен.

10,4% — более 10 000 гривен.

Напомним, народный депутат Роксолана Пидласа предупредила, что в 2024 году части пенсионеров могут значительно снизить выплаты. Это связано с масштабной индексацией и введением новой балльной системы.

Ранее на сайте Министерства социальной политики сообщили, что в 2024 году в Украине изменятся правила начисления пенсий. Если сейчас граждане могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, имея за плечами 30-летний стаж, то с 1 января требования ужесточат.