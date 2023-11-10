Пенсия в Украине: в каких областях получают самые высокие выплаты (инфографика)

По данным аналитиков, лидером по размеру выплат остается Киев, а вот наименьшие суммы получают жители Тернопольщины.

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В третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350 гривен или 146 долларов. Сейчас эту или более высокую сумму получают чуть больше трети всех пенсионеров, что составляет 3,57 миллиона человек. Об этом сообщает аналитическая платформа "Опендатабот".

Самые низкие и самые высокие пенсии в Украине

В третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине выросла на 39 гривен и теперь составляет 5350,33 гривен.

"3,57 млн пенсионеров — это чуть больше трети от общего количества — получают выплаты на этом уровне или выше", — отмечается в сообщении.

Почти треть из них, или 1,13 миллиона человек, получают пенсии, превышающие 10 тысяч гривен. На эти категории пенсионеров приходится 59% от общей суммы пенсионных выплат в стране.

"29% или 3,08 млн украинцев получают пенсии от 2 до 3 тыс. грн", — отмечают аналитики.

Менее 1% пенсионеров в стране, или 63 862 человека, получают пенсии до 2 тысяч гривен.

Самые низкие и самые высокие пенсии в Украине

Самая большая средняя пенсия в Киеве — 7 219 гривен, это примерно на 35% больше чем такая же выплата по Украине. В Тернопольской области этот показатель самый низкий и составляет 4041 гривну.

Также более высокие пенсии чем средние получают в таких областях:

Ровенская;

Донецкая;

Луганская;

Днепропетровская;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская.

По информации аналитиков, на Ривненщине средняя пенсия выросла на 7% за три месяца. Теперь она составляет 6 674 гривен.

Средние пенсия в Украине

"Количество пенсионеров продолжает уменьшаться. В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В целом пенсионные выплаты от государства получает 10 539 968 человек", — добавляют в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, стоит ли ждать повышения минимальной пенсии в 2023 году.

Напомним также, Фокус писал о том, как изменятся пенсии украинцев с 1 августа и кто получит надбавки.