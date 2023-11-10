Пенсія в Україні: в яких областях отримують найвищі виплати (інфографіка)

За даними аналітиків, лідером за розміром виплат залишається Київ, а от найменші суми отримують жителі Тернопільщини.

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У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні становила 5350 гривень або 146 доларів. Зараз цю або вищу суму отримують трошки більше третини всіх пенсіонерів, що складає 3,57 мільйона осіб. Про це повідомляє аналітична платформа "Опендатабот".

Найнижчі та найвищі пенсії в Україні

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні зросла на 39 гривень і тепер становить 5350,33 гривень.

"3,57 млн пенсіонерів — це трохи більше третини від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище", — наголошують у повідомленні.

Майже третина із них, або 1,13 мільйона осіб, отримують пенсії, що перевищують 10 тисяч гривень. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

"29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн", — зазначають аналітики.

Менше 1% пенсіонерів в країні, або 63 862 людини, отримують пенсії до 2 тисяч гривень.

Найнижчі та найвищі пенсії в Україні

Найбільша середня пенсія у Києві – 7 219 гривень, це приблизно на 35% більше ніж така ж виплата по Україні. У Тернопільській області цей показник найнижчий і складає 4041 гривню.

Також вищі пенсії ніж середні отримують в таких областях:

Рівненська;

Донецька;

Луганська;

Дніпропетровська;

Житомирська;

Запорізька;

Київська.

За інформацією аналітиків, на Рівненщині середня пенсія зросла на 7% за три місяці. Тепер вона становить 6 674 гривень.

Середні пенсія в Україні

"Кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи варто чекати підвищення мінімальної пенсії у 2023 році.

Нагадаємо також, Фокус писав про те, як зміняться пенсії українців з 1 серпня і хто отримає надбавки.