Пенсія в Україні: чи підвищать розмір пенсійних виплат у листопаді

Масштабну індексацію пенсій планують провести у березні 2024 року. Однак, завдяки надбавкам у 2023 році, пенсіонер може значно збільшити свої виплати.

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Планової індексації пенсій у листопаді 2023 року не буде, наступний перегляд виплат призначено на 2024 рік. Однак, пенсії у деяких українців, усе ж можуть зрости. Про це повідомили у Пенсійному фонді України..

Завдяки додатковим надбавкам до пенсії, пенсіонер може значно збільшити свої виплати. Деякі з цих доплат автоматично нараховуються, а інші вимагають подання спеціальних документів у ПФУ.

Надбавки до пенсії

Надбавка за віком. Вона виплачується щомісяця в автоматичному режимі й залежить від віку пенсіонера:

громадянин віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Спеціальна доплата для пенсіонерів надається й Організацією Об'єднаних Націй. Для кого ця надбавка доступна:

особи, які мають пенсію до 3 тисяч гривень;

особи, які не отримували допомогу від міжнародних організацій з 01.03.2023;

громадяни, що проживають у прифронтовій зоні.

Відповідна доплата обчислюється шляхом віднімання суми пенсії від 3 тисяч гривень, і отриманий результат визначає розмір додаткової виплати. Наприклад, якщо пенсіонеру даються 2 500 гривень, він може отримати додаткову виплату у розмірі 500 гривень.

Яку пенсію отримують українці зараз

Зазначимо, що пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 10,4% українців. До 2000 гривень – лише 0,6%.

Решта громадян пенсійного віку мають такі виплати:

15% одержують щомісяця від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3001 до 4000 гривень;

23,2% – від 5001 до 10000 гривень;

29,5% – від 2001 до 3000 гривень.

Раніше Фокус писав, що виплату пенсії можуть призупинити, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більш ніж 6 місяців.

Нагадаємо також, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.