ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-34 на Луганщине, — Генштаб

Представитель командования Андрей Ковалев заявил, что военные попали в истребитель оккупантов еще в понедельник, 29 января. Первым об уничтожении российского Су-34 в утренней сводке проинформировал Генштаб.

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Украинские Вооруженные силы сбили российский бомбардировщик Су-34 в небе над Луганской областью. Об этом во вторник, 30 января, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Ковалев подчеркнул, что защитники попали в истребитель российских оккупантов еще в понедельник, 29 января.

В целом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины враг потерял 332 самолета и 324 вертолета.

Бомбардировщик Су-34: что известно

Истребитель Су-34 способен осуществлять удары по наземным целям как в оперативной, так и тактической глубине. Он может летели со скоростью до 1,9 тыс. км/час на высоте до 14,6 километра.

Эти самолеты РФ постоянно использует в войне против Украины. Ранее в ГУР сообщали, что истребителями Су-34 наносят удары по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов, в частности, неуправляемыми авиабомбами.

Напомним, 29 января в пресс-службе ГПСУ сообщили, что в Донецкой области вблизи Авдеевки боец ГПСУ с позывным "Стоход" сбил вражеский Су-34, который атаковал их позиции.

6 января бойцы ВСУ сообщали, что после того, как ВСУ уничтожили на Херсонщине три вражеских самолета Су-34, оккупанты перестали атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами.

Ранее в британской разведке сообщили, что уничтожение трех российских боевых истребителей Су-34 на юге Украины повлияло на операции войск РФ на левом берегу Днепра на Херсонщине.