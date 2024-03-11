Нова тактика: Гуменюк пояснила, чому ЗС РФ масовано б'ють по Одесі

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські дрони здійснювали дуже багато маневрів серед житлової забудови, чим наразили на небезпеку цивільне населення.

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Російські окупанти обрали нову тактику обстрілу українських міст — вони обирають один регіон і завдають максимального удару. Про це заявила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог намагався здійснити максимально потужний удар по конкретному регіону. І це була знову Одеська область. Сконцентровано, протягом 1,5 години атакували дрони з акваторії Чорного моря. Намагалися прокладати собі маршрути, знову таки, по житлових кварталах, промислових кварталах", — розповіла Гуменюк.

За її словами, ворожі дрони активно маневрували серед житлових кварталів. Прессекретарка наголосила, що останнім часом противник часто вдається до такої тактики, ще більше загрожуючи мирному населенню.

"В Одеській області є потрапляння в інфраструктурний об'єкт, постраждали адміністративні будівлі. Але поки що інформації про постраждалих не надходило. За попередніми даними, будемо сподіватися, що так і буде", — сказала Гуменюк.

Також вона наголосила, що пожежу, спричинену атакою, було оперативно загашено.

"У більшості випадків — це досить локальне ураження, воно не несе потужної загрози для інших людей", — додала спікерка.

Що відомо про обстріл Одеси 11 березня

У понеділок, 11 березня, Повітряні сили повідомили про атаку ворожих ударних БпЛА на Одеську область. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарським будівлям.

Нагадаємо, що OSINT-дослідник Daniele повідомив, що використання дронів-камікадзе на фронті в Україні з обох сторін у березні вдвічі інтенсивніше, ніж у січні, Україна випереджає Росію за цим показником.