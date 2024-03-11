Новая тактика: Гуменюк объяснила, почему ВС РФ массированно бьют по Одессе
По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, российские дроны совершали очень много маневров среди жилой застройки, чем подвергли опасности гражданское население.
Российские оккупанты выбраи новую тактику обстрела украинских городов — они выбирают один регион и наносят максимальный удар. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Враг пытался осуществить максимально мощный удар по конкретному региону. И это была снова Одесская область. Сконцентрировано, в течение 1,5 часа атаковали дроны из акватории Черного моря. Пытались прокладывать себе маршруты, опять таки, по жилым кварталам, промышленным кварталам", — рассказала Гуменюк.
По ее словам, вражеские дроны активно маневрировали среди жилых кварталов. Пресс-секретарь подчеркнула, что в последнее время противник часто прибегает к такой тактике, еще больше угрожая мирному населению.
"В Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект, пострадали административные здания. Но пока информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, будем надеяться, что так и будет", — сказала Гуменюк.
Также она подчеркнула, что пожар, вызванный атакой, был был оперативно потушен.
"В большинстве случаев — это достаточно локальное поражение, оно не несет мощной угрозы для других людей", — добавила спикер.
Что известно про обстрел Одессы 11 марта
В понедельник, 11 марта, Воздушные силы сообщили об атаке вражеских ударных БпЛА на Одесскую область. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.
Напомним, что OSINT-исследователь Daniele сообщил, что использование дронов-камикадзе фронте в Украине с обеих сторон в марте вдвое более интенсивное, чем в январе, Украина опережает Россию по этому показателю.