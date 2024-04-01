"Это немного смешно": пилот F-16 прокомментировал "красные линии" по ударам по РФ (видео)

Американский пилот Дэн Хэмптон отметил, что представитель Пентагона говорил о "красных линиях" для Украины как офицер по связям с общественностью, а не боевой военнослужащий.

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Украина сможет использовать истребители F-16 как угодно, если получит эти самолеты. В частности, и для ударов по территории Российской Федерации. Такое мнение высказал подполковник Воздушных сил США в отставке, американский пилот, совершивший 151 боевой вылет на истребителе F-16 Дэн Хэмптон в интервью 24 каналу.

Он не согласился со словами спикера Пентагона генерал-майора Патрика Райдера, который ранее говорил о "красных линиях" для Украины по использованию американских истребителей.

"Я думаю, что если Украина получит F-16, она может использовать их как угодно. Генерал Райдер, несмотря на все уважение, является офицером по связям с общественностью. Он не боевой офицер. Поэтому его разговоры о "красных линиях" — это немного смешно, особенно в этом контексте", — сказал Хэмптон.

Он пояснил, что по такой логике Украина не должна была бы использовать для ударов за пределами страны и другую западную технику, которую она уже имеет.

"Я имею в виду, что вы получаете артиллерийские снаряды из Чехии, а также другие военные поставки из Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Нидерландов и многих других стран. То есть их можно использовать только в пределах Украины? Не думаю", — подчеркнул американский пилот.

Хэмптон об использовании F-16 для ударов по территории РФ — 4:21

Хэмптон в защиту своих слов также привел аргумент, что ВС РФ для обстрелов Украины используют не только свое оружие.

"А как насчет России? Они получают поставки из Северной Кореи, Китая, Индии. Они разве ограничивают их использование внутри России, так сказать, "во имя международных отношений"? Это бессмысленное понятие. Вы можете использовать самолеты и оружие так, как вам нужно", — резюмировал он.

Дэн Хэмптон: что о нем известно

Дэн Хэмптон служил в ВВС США с 1986 по 2006 год. Участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. А также был привлечен к боевому воздушному патрулированию во время террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года.

На его счету 151 боевой вылет на истребителе F-16 и 726 боевых часов.

В марте 2023 года заявил Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным" пилотом заявил о готовности стать на защиту воздушного пространства Украины.

13 января в интервью "Голосу Америки" он заявил, что первой задачей для украинских пилотов после того, как они получат истребители F-16, будет уничтожение российских самолетов МиГ и Су.

Дэн Хэмптон Фото: Wikipedia

Напомним, 20 марта представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода" сказал, что Украина сможет использовать истребители F-16 только в пределах суверенной территории.

11 марта издание The New York Times написало, что Украина может развернуть F-16 в июле этого года, но доставка самолетов и обучение пилотов оказались сложнее, чем ожидалось.